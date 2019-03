Cameroun: Les chefs traditionnels ont-ils refusé de rencontrer Me Jean De Dieu Momo ?

Cameroun - Nouvellement nommé ministre délégué de la justice, Me Jean Dedieu MOMO a fait son entrée dans l´arène par une autre sortie médiatique controversée allant cette fois-ci au-delà des frontières du triangle national.

Dans une interview, le nouveau ministre délégué revient à la charge et soutient mordicus qu´il a été mal compris.

En guise de rappel, l´homme politique n´a pas manqué de qualifier le peuple Bamiléké dont il est ressortissant de « peuple qui empêche au Cameroun de s'élever » (voir Cameroonvoice). Ses interventions ont atteint leur paroxysme lors d´un entretien télévisé sur la CRTV le 3 février. L´occasion pour lui de professer des menaces à peine voilées aux Bamiléké en faisant le rapprochement entre ce peuple et les Juifs d´Allemagne dont on connait le sort à eux réservé par Adolf Hitler. Dans un contexte où la montée du tribalisme et les tensions sociopolitiques sont notoires, les séquelles de tels propos sont restées profondes.

Comme de coutume, les nominations sont suivies des cérémonies, des fêtes, des remerciements et des motions de soutien adressés au président de la République. Histoire pour les familles et les communautés de témoigner leur gratitude. Mais cette fois-ci, « le concert n´a pas été réussi » pour parler comme le poète Jacques Prévert.

Dans une interview accordée en langue Yemba à un média du département d´où il est originaire, Me MOMO nous apprend que les chefs traditionnels de la Ménoua auraient refusé de le rencontrer. Les autorités traditionnelles Menoua n´ont pas participé au banquet que leur hôte -ministre se préparait à leur offrir à Yaoundé. Il nous apprend en outre que le chef Bafou S.M. Fodong KANA II aurait reçu de la part des élites Bafou la menace d´abandonner le développement du village si jamais les chefs participaient à la réception de Me MOMO. Les élites auraient eu gain de cause et les chefs auraient abandonner le projet après quelques nuits à l´hôtel.

Pour Monsieur MOMO, la réaction des élites Bafou qui a provoqué le refus de participation des chefs traditionnels n´est que la manifestation de « la jalousie » parce qu´il est, dit-il, fils d´un tailleur.