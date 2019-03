Les lampions se sont éteints sur la 26è édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco), ce samedi ,2 mars 2019, au Palais des sports de Ouaga 2000.

C'était en présence des présidents du Rwanda, Paul Kagamé et du Mali, Ibrahim Boubacar Keita. C'est le Rwandais Joel Karekezi qui a remporté l'Etalon d'or de Yennenga avec son film « THE MERCY OF THE JUNGLE ».

Il faut noter que le Rwanda était le pays invité d'honneur.

PALMARES OFFICIEL

Etalon d'or de Yennenga: « THE MERCY OF THE JUNGLE » de Joel KAREKEZI du Rwanda

Fictionlong métrage

Etalon d'argent « KARMA », Khaled YOUSSEF de l'Egypte

Etalon de bronze « FATWA », Mahmoud BEN MAHMOUD de la Tunisie

Meilleure interprétation masculine: Marc Zinga, dans le film « THE MERCY OF THE JUNGLE » de Joel KAREKEZI du Rwanda

Meilleure interprétation féminine: Samantha Mugatsia, dans le film RAFIKI, Wanuri KAHUI du Kenya

Meilleur scénario

-1er « REGARDE-MOI » (LOOK AT ME), Nejib BELKADHI de la Tunisie

-2e « KETEKE », Peter SEDUFIA du Ghana

Meilleure image « MABATA BATA », Joao Luis SOL DE CARVALHO du Mozambique

Meilleur son: « KARMA » Khaled YOUSSEF de l'Egypte

Prix de la meilleure musique « SEW THE WINTER TO MY SKIN », Qubeka JAHMIL X.T de l'Afrique du Sud

Prix du meilleur décor: « DESRANCES », Apolline TRAORE du Burkina Faso

Prixdu meilleur montage: « MABATA BATA », Joao Luis SOL DE CARVALHO du Mozambique

Prix Oumarou Ganda ILA AKHIR EZZAMAN (JUSQU'A LA FIN DES TEMPS), Yasmine CHOUIKH de l'Algérie

Fiction court métrage

Poulain d'or « BLACK MAMBA », Amel GUELLATY de la Tunisie

Poulain d'argent: « UNE PLACE DANS L'AVION », Khadidiatou SOW du Sénégal

Poulain de bronze: « UN AIR DE KORA », Momar KANDJI du Sénégal

Documentaire long métrage

Etalon d'or « LE LOUP D'OR DE BALOLÉ », Aïcha BORO du Burkina Faso

Etalon d'argent « AU TEMPS OÙ LES ARABES DANSAIENT », Jawad RHALIB du Maroc

Etalon de bronze « WHISPERING TRUTH TO POWER », Shameela SEEDAT de l'Afrique du Sud

Prix Paul Robeson de la meilleure documentaire de la diaspora MEU AMIGO FELA (MON AMI FELA), Joel Zito ARAUJO du Brésil

Documentaire court métrage

Poulain d'or « AGAINST ALL ODDS (CONTRE TOUTE ATTENTE) », Charity Resian NAMPASO/ Andréa IANNETTA du Kenya/ Italie

Poulain d'argent « ZANAKA-TENY NOMEN'I FELIX (AINSI PARLAIT FELIX) », Nantenaina LOVA de Madagascar

Poulainde bronze « TATA MILOUD », Nadja HAREK de l'Algérie / France Séries télévisuelles africaines

1er prix « PETITES HISTOIRES, GRANDES VERITÉS (PHGV) », Ambrose B. COOKE du Ghana

2e prix « BLOG », Akre Loba Diby MELYOU de la Côte d'Ivoire Films d'animation

1er prix

« BRISKA », Nadia RAIS de la Tunisie

2e prix

« UN KALABANDA A MANGE MES DEVOIRS », Raymond MALINGA de l'Ouganda

Prix du juryD :DATSYSY DA de Tojo Niaina RAJAOFERA de Madagascar Films des écoles africaines de cinéma

1er prix « INCOMPRIS », Jaurès KOUKPEMEDJI, de l'Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel (ISMA) du Bénin

2e prix « MAISON DE RETRAITE », N. Ismaël Césaire KAFANDO, de l'Institut Supérieur de l'image et du Son/ Studio Ecole / ISIS/SE du Burkina Faso