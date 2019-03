Algérie: Présidentielle 2019 - Abdelaziz Belaid dépose son dossier de candidature

ALGER - Le président du parti du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid a déposé, samedi, auprès du Conseil constitutionnel son dossier de candidature à la présidentielle, prévue le 18 avril prochain.

A l'issue du dépôt de son dossier, M. Belaid a indiqué qu'il avait "collecté 115.000 signatures auprès des électeurs, à travers les 48 wilayas et 1748 signatures d'élus locaux".

"Partant de sa conviction que le peuple algérien veut le changement et la réalisation d'une transition calme et souple, l'instance de coordination du parti qui s'est réunie samedi matin, suite au récent mouvement populaire, a décidé de participer à la prochaine présidentielle", a fait savoir M. Belaid, soutenant qu'il sera "l'alternative", d'autant que son parti "dispose d'un programme et a déjà prouvé son aptitude à accomplir davantage de réalisations".

En vertu de la loi, le postulant à la candidature doit présenter soit une liste comprenant 600 signatures individuelles d'élus d'Assemblées populaires locales (APC et APW) ou parlementaires, réparties au moins à travers 25 wilayas, soit une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas avec un nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1.500.

Les autres pièces du dossier sont, notamment, un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé, une déclaration sur l'honneur attestant que intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il n'a jamais possédé une autre nationalité et une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé est de confession musulmane.

Le prétendant à la candidature doit, également, fournir un certificat de nationalité algérienne d'origine de son conjoint, un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés, une déclaration sur l'honneur attestant de la résidence exclusive, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l'intéressé.

Le dossier comprend, aussi, une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et à l'extérieur du pays, une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942, une attestation de non implication des parents du candidat né, après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution, ainsi qu'un engagement écrit et signé par le candidat de respecter les principes de la Constitution.

A noter que le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision, dans un délai de 10 jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. L'acceptation ou le refus du dossier seront notifiées au concerné par une décision qui sera publiée au Journal officiel.