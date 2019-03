Burkina Faso: FESPACO - La sécurité, une des priorités de cette édition spéciale

Au regard de la situation sécuritaire au Burkina Faso, des doutes planaient sur la tenue de cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. A ce stade tout s'est bien déroulé.

La grande messe du 7e art africain bat son plein à Ouagadougou. En dépit de l'expansion préoccupante des groupes djihadistes au Burkina, les festivaliers se sont mobilisés en grand nombre autour des projections.

Pour certains d'entre eux, la situation à Ouagadougou est différente de celle au nord et à l'est du pays. "Pour l'instant, je me sens en sécurité. En discutant avec des expatriés, ils me disent qu'il y a du danger mais ça n'empêche pas que dans tous les cas Ouagadougou est sécurisé et ça n'empêche pas qu'on puisse venir," explique ce festivalier. "On est là pour soutenir le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui regroupe le monde entier, on ne peut qu'être là malgré les risques," surenchérit un autre festivalier. "C'est justement ce que les barbares recherchent : nous faire peur, nous obliger à vivre dans la peur et à rester chez nous. Mais justement il faut sortir, il faut vivre il ne faut pas qu'on leur donne raison, non ! On ne peut pas perdre notre liberté, non pas question," assène cet homme rencontré sur le site du festival.

Un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour l'évènement. Avec une présence des forces de sécurité intérieure sur tous les sites du Festival. Les festivaliers sont soumis à toutes sortes de contrôle : fouilles corporelles, contrôle d'identité...

Pour le président de la commission sécurité, le commissaire divisionnaire de police Joseph Toni, tout a été mis en place pour rassurer le public. "Toutes les forces de défense et de sécurité sont réunies dans la commission sécurité pour rassurer les festivaliers et donc assurer leur protection, la protection de leurs biens. Je pense que nous n'avons eu aucune difficulté pour mener à bien notre mission," conclut le commissaire.

Même son de cloche du côté du président du comité d'organisation, Yacouba Traoré. "Si vous faites le tour des salles de cinéma, vous verrez qu'il y a des gens qui sont dehors et qui n'arrivent pas à rentrer tant l'affluence est grande. La situation sécuritaire n'est pas vraiment un handicap à la participation du public aux différentes activités du Fespaco."

Malgré toutes ces assurances, les festivaliers ont été invités au strict respect des consignes de sécurité.