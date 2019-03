Algérie: Alger - Une campagne de don de sang dans les établissements de la solidarité nationale

Alger — La wilaya d'Alger a lancé, en coordination avec l'Agence nationale de sang (ANS), une campagne de don de sang, au profit du Centre de transfusion sanguine du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha, et ce, à travers les différents établissements et centres de solidarité nationale, a-t-on appris, samedi, d'un responsable de la Direction.

S'inscrivant dans le cadre d'une campagne nationale placée sous le slogan "Solidaire par mon sang" et lancée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, cette campagne, dont le coup d'envoi a été donné, jeudi dernier, depuis le Centre de l'enfance de Ben Aknoun et qui se poursuivra jusqu'au 28 mars, concernera les différents Centres de solidarité nationale dans la wilaya, a indiqué, à l'APS, Badis Belazzoug, Coordonnateur des programmes de développement, d'insertion et de solidarité au niveau de la Direction de l'action sociale (DAS) de la wilaya d'Alger.

Les partenaires des centres et établissements de solidarité nationale dans la wilaya, parmi lesquels, des associations locales, différentes organismes, des cellules de proximité, des partenaires sociaux et le grand public sont, poursuit M. Belazzoug, " appelés à contribuer et à participer, en force, pour mener à bien cette campagne nationale", en se rapprochant des centres du secteur, lesquels sont concernés par cette opération de solidarité.

La solidarité avec autrui, notamment les malades, à travers le don de sang, est le signe plus noble de solidarité et d'entraide sociales, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il s'agit là, de sauver la vie de personnes, et de réitérer ,par la même occasion, son appel à tous les citoyens pour se rapprocher des centres du secteurs, voire même les établissements hospitaliers de don de sang.

Le Centre d'enfance de Ben Aknoun, a connu, au début de la campagne de sang, l'affluence de plus de 50 donneurs de sang.

Cette campagne est supervisée par des spécialistes du Centre de transfusion sanguine relevant du CHU Mustapha Pacha qui accompagne la DAS, dans cette campagne, pour la 2ème année consécutive.

Le programme de la campagne, qui se déroulera les 7, 19 et 21 mars courant, concernera respectivement le Foyer pour personnes âgées de Sidi Moussa, l'Ecole des jeunes sourds de Rouiba et le Centre pédagogique de Douéra, et ce, avant la clôture de cette initiative de solidarité, le 28 mars, au niveau du Centre pédagogique de Bologhine.