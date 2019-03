Kadugli — Le chef du Mécanisme conjoint de surveillance des frontières entre le Soudan et l'État du Soudan du Sud, le brigadier-général Ahmed Rabah a pris le poste de brigadier général Mirghani Saeed Rahma.

C'était au cours de sa réunion samedi au siège du gouvernement avec le gouverneur de l'État fédéré le Lit-Gén Ahmed Ibrahim.

Le général Ahmed Rabeh a souligné sa coopération et son soutien au gouvernement de l'État, soulignant qu'il serait l'un des membres de la sécurité du gouvernement de l'État pour surveiller les frontières voisines et fournir toutes les responsabilités et tous les services aux citoyens.

Pour sa part, le brigadier général Mirghani Rahama a mis fin à son mandat au mécanisme de coopération et il continuera avec le gouvernement de l'État pour la paix et le développement, louant la performance du gouverneur et la confiance du président pour assumer le mandat de l'état afin de progresser vers des perspectives plus pacifiques et sûres.