Burkina Faso: Centenaire du Burkina Faso - 9 mois pour célébrer la Nation-Etat

Cette conférence a été animée par le ministre d 'Etat, ministre de l' Administration territoriale ,de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo par ailleurs président du comité national d'organisation. Il était assisté de son ministre délégué Madiara Sagnon et du ministre de la communication, porte parole du gouvernement Remis Fulgance Dandjinou.

Pour le ministre d 'Etat, il s'agit de se rappeler d'un événement historique capital parce que l'histoire est riche d'enseignements : « Le devoir de mémoire oblige donc que nous puissions marquer un temps d'arrêt pour une introspection profonde afin de nous approprier notre passé pour une meilleure compréhension du présent et mieux nous projeter dans l'avenir avec des repères sûrs».

Dans ce sens, le gouvernement a adopté en conseil des ministres le jeudi 29 novembre 2018 un rapport relatif à la commémoration du centenaire de la création de la Haute -Volta sous le thème « De la création de la Haute - Volta à la construction de l'Etat- Nation burkinabè : leçons et défis ». Toutefois, au regard du contexte actuel du pays, le président du Faso Roch Marc Christian Kabore, aux dires du ministre Siméon Sawadogo , a donné des orientations pour une commémoration sobre, mais digne du centenaire de la création du pays. « cette commémoration nous rappellera que l'histoire comme connaissance du passé d'une société, d'un peuple etc. sert de levain pour la formation citoyenne et le raffermissement de notre vivre ensemble » a ajouté le président du comité national d'organisation.

Les activités commémoratives vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment de l'organisation d'un colloque international qui aura lieu du 9 au 12 mars 2019 avec 37 communications « d'imminents » conférenciers venus outre du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la France, du Canada et des Etats - Unis.

Des conférences régionales du centenaire sur l'histoire, la culture, les langues et la potentialités économiques de chaque région, l'élaboration d'un cours sur l'histoire du Burkina Faso qui sera lu et enseigné dans toutes les écoles, la sensibilisation sur le vivre - ensemble et le patriotisme à travers des productions écrites qui seront lues dans toutes les écoles sont aussi au programme.

À toutes ces activités s'alignent la production et la diffusion d'émissions de sensibilisation des populations, le baptême de rues et\ ou d'édifices publics du nom du centenaire dans chaque chef lieu de région, la pose de la première pierre de la stèle du centenaire, des courses cyclistes nationales et enfin une course hippique. Environ 500 millions de F CFA sont prévus pour la mise en œuvre des différentes activités selon les conférenciers.

Le gouvernement a lancé un appel à tous les Burkinabè afin qu'ils s'approprient cette commémoration en participant massivement aux activités programmées qui se dérouleront du 1er mars au 7 novembre 2019 sur l'ensemble du territoire.