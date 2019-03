Afrique: CAN U23 - Mali-Burkina en amical les 7 et 10 mars

Avant d'affronter l'Ethiopie en qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, les Aigles espoirs du Mali joueront deux matches amicaux à Bamako, le 7 et 10 mars contre les Etalons espoirs du Burkina.

Renforcés par une dizaine de champions d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, les Espoirs du Mali joueront deux matches amicaux à Bamako contre le Burkina dans le cadre de la préparation de la rencontre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Total U23, a annoncé vendredi 1er mars le Comité de normalisation de la Fédération malienne de football.

Avant l'Ethiopie, les Aigles espoirs de Fanyéri Diarra rencontreront le Burkina dans deux matches tests qui visent à préparer le déplacement d'Addis-Abeba le 21 mars dans le cadre du match aller des qualifications.

Match retour le 26 mars à Bamako.

Le duo Fanyéri Diarra et Ousmane Guindo, a mis en place un premier groupe qui comprend plus d'une dizaine des néo-champions d'Afrique U20. Il s'agit du capitaine Clément Boubacar Kanouté, Mamadou Traoré, Boubacar Traoré, Fodé Konaté, Sambou Sissoko, Hadji Dramé, El Bilal Touré, Amadou Danté, Souleymane Coulibaly et Alkalifa Coulibaly.

Ce groupe de champions d'Afrique, ajouté aux expatriés affronteront donc le Burkina lors de deux matches amicaux qui entrent déjà dans la préparation de la Coupe d'Afrique des nations U23 ans qui aura lieu en Egypte, et qualificative pour les Jeux olympiques « Tokyo 2020 ».

« Nous souhaitons quitter Bamako le 21 mars, jouer le 23 et revenir le 24 mars. Comme vous voyez, il n'y a plus de temps à perdre, nous sommes à Kabla avec un groupe de jeunes champions continentaux U20 et au sein duquel sont attendus certains expatriés », indique le sélectionneur Fanyéri Diarra

« Nous jouerons contre l'Ethiopie, une équipe prestigieuse et performante puisqu'elle enregistre ces derniers temps de bons résultats. Nous avons déjà disputé quelques matches amicaux contre des équipes locales », ajoute le sélectionneur des Aigles espoirs.