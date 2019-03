Cote d'Ivoire: Sauvegarde des aires protégées - 4 parcs nationaux bénéficient d'un appui de plus d'un milliard

Une convention a été signée, le vendredi 1er mars 2019 , entre l'Oipr et la Fondation pour les parcs et réserves, pour le financement des activités de gestion des aires protégées du pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités pour l'exercice 2019, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire ((Fprci) a décidé d'octroyer une subvention de 1 263 400 000 F Cfa à l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) au profit des parcs nationaux de la Comoé, de Taï, d'Azany et du Mont-Sangbé.

La convention a été signée, hier, au ministère de l'Environnement et du Développement durable, à Cocody-Riviera, en présence du directeur de cabinet du ministère, François Kouablan. Ces quatre parcs qui bénéficient de cet important appui financier représentent 84% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Selon le président du conseil de gestion de l'Oipr, Moïse Aboua, cette subvention servira au financement de la gestion des parcs concernés. « Il s'agira d'activités de surveillance pour assurer l'intégrité des parcs, mais également d'activités d'appui aux populations riveraines à travers des micro-projets, de réhabilitation des infrastructures et de suivi-écologique afin de mieux connaître la contenance des parcs.

Vous savez, le parc de la Comoé peut servir de cadre pour le tourisme de masse, et avec le présent appui, l'opportunité nous sera donnée, cette année, pour accueillir des touristes dans ce parc. Dans les parcs d'Azany et du Mont-Sangbé, il s'agira plutôt d'activités de réhabilitation des infrastructures notamment les pistes », a expliqué Moïse Aboua. Chaque année, depuis 2014, le Fprci octroie une subvention annuelle d'environ 1 milliard de F Cfa pour le financement des charges récurrentes de leurs plans d'opérations. Le portefeuille de la Fprci, a expliqué le président du conseil d'administration du fonds, est quant à lui renforcé par les coopérations allemande et française qui l'appuient financièrement et techniquement, à travers un mécanisme de conversion des dettes.

Pour la conservation de la diversité biologique, l'Etat a mis en place un réseau de 14 parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Se félicitant du partenariat renouvelé entre l'Oipr et la Fprci, le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, François Kouablan, a rappelé le contexte qui prévalait, il y a quelques années, dans les parcs nationaux.

« Force a été de constater que pendant une décennie de crise, de nombreuses pressions et menaces ont mis à mal l'intégrité de ces aires protégées. Les efforts de reprise en main de ces patrimoines naturels nationaux par l'Etat et soutenu fortement par ses partenaires, notamment les coopérations française et allemande, ont concernés ces dernières années en priorité les parcs nationaux de la Comoé, de Taï, d'Azagny et du Mont Sangbé », a-t-il expliqué, traduisant la reconnaissance du gouvernement aux coopérations allemande et française.