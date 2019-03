Senja, 03 — Pour développer la performance institutionnelle de la Caisse nationale d'assurance maladie afin d'augmenter la fiabilité des données, la première réunion de l'année 2019 pour les agents de statistique dans les unités exécutives des localités de l'État Sennar dans la salle d'assurance maladie.

La réunion a été adressée par le directeur de l'assurance maladie de Sennar, Dr. Abdel Fattah Ahmed Othman, soulignant l'importance des statistiques dans l'élaboration des plans, la formulation des politiques des institutions, prendre des bonnes décisions pour fournir des informations et des données claires et des indicateurs précis qui contribueront au développement et à la transformation nécessaires pour améliorer la performance et la qualité du caisse.

Au cours de la réunion, Dr. Abdel Fattah a affirmé la tendance du fonds à déplacer le numérique dans différentes transactions selon un faisceau d'activités menant à un système numérique strict qui conduit à l'exactitude et la fiabilité des données.

Le directeur de la planification, de la recherche et de l'information du Fonds, Alawia Ali Abdulrahman a déclaré que le but du Forum des responsables de la statistique est de développer le rendement institutionnel et de fournir des données et des informations exactes pour l'institution ainsi que d'améliorer la qualité du système statistique dans le fonds.

Le directeur de la planification a appelé aux responsables des statistiques dans les localités à faire suivi de l'extraction des rapports statistiques des systèmes informatisés et à la surveillance périodique des agents d'assurance aux installations de présentation de services.