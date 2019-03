Angola: Moxico - Le commandant de la RML exige le strict respect du règlement militaire

Luena — Le commandant de la Région militaire Est (RML), le lieutenant général João Serafim Kiteculo, a exigé samedi, à Luena, à l'effectif des Forces armées angolaises (FAA) de se conformer strictement aux règlements militaires, aux ordres supérieurs, à la discipline et à la préparation combative.

S'exprimant lors de l'acte régional d'ouverture de l'année de préparation combattive 2019/2020, le haut responsable des FAA a déclaré que l'observance de ces devoirs, en particulier dans les missions et tâches assignées par le Haut Commandement, vise à disposer d'une troupe prête pour la défense de la patrie.

Il a appelé les combattants à s'abstenir de la surconsommation d'alcool, de drogues, d'abus dans l'exercice de leurs fonctions, de conduite de moyens roulants sans habilitation et précausion, ainsi que d'absence sur le lieu de travail sans l'autorisation de leurs supérieurs.

Pour cette année, il a indiqué que le commandement de la RML poursuivrait les programmes de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les unités et sous-unités militaires pour un meilleur logement de la troupe. Le contrôle des armes et des munitions et le déroulement du projet de déminage des zones foncières de l'Etat et agricoles font partie des tâches à exécuter au cours de l'année en cours. L'acte d'ouverture de la préparation combative 2019/2020 au niveau de la RML qui inclut les provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte était animé par le défilé des troupes.