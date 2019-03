Angola: Cuanza Norte - Le MPLA défend des politiques proéminentes pour l'émancipation de la femme

Ndalatando — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a déclaré samedi à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte, que le parti au pouvoir en Angola souhaitait des politiques assurant une effective émancipation et la promotion de la femme, garantissant à cet effet, l'égalité des droits et des chances dans l'éducation et l'emploi, par-dessus tout.

Luísa Damião a exprimé cette intention lors de l'acte de commémoration de la Journée de la Femme Angolaise, célébrée le même jour, soulignant que l'émancipation et la promotion de la femme assurent également la participation de cette frange de la société à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Preuve de cet engagement, elle a cité son élection à la vice-présidence du parti, une innovation qui représente pour elle un exploit pour toutes les femmes angolaises, étant donné que depuis la création du MPLA en 1956, il n'y a jamais eu une femme au poste similaire dans la hiérarchie des partis.

En conséquence, elle a appelé la Direction de l'OMA à continuer de renforcer les actions visant à éliminer l'analphabétisme, la formation politico-idéologique et professionnelle et à promouvoir l'éducation à la santé des femmes dans les communautés.

D'autres défis de l'organisation, a indiqué la vice-présidente de la MPLA, devraient également se concentrer sur l'innovation et la technologie car, selon elle, elles apportent de nouvelles réalités, paradigmes et opportunités aux femmes pour la création de systèmes plus inclusifs, de services efficients et d'infrastructures durables.

À cet effet, a-t-elle ajouté, ces associations de femmes devraient être à la pointe, influencer le changement et mobiliser les femmes pour une formation systématique et fonctionnelle.

La responsable partisane a dit que le parti au pouvoir accordait une attention particulière à l'inclusion des femmes dans les organes de décision, ayant fixé à cet effet, un quota de 40%, à en juger essentiellement par les élections locales.

Selon Luísa Damião, la violence dans le pays préoccupe le parti, qui appelle à la mobilisation des institutions de l'État et de la société civile pour dénoncer les actes de genre et responsabiliser ses auteurs. L'événement a eu lieu au pavillon du gymnase José Eduardo dos Santos à Ndalatando, en présence d'environ 5 000 femmes membres de l'organisation, parmi d'autres invités.