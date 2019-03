Congo-Kinshasa: Que des sermons !

D'ici la fin de cette semaine, à la limite, en début de la semaine prochaine, exilés et prisonniers politiques retrouveront leur liberté. Ce, grâce aux mesures de décrispation politique initiées par le nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce de cette information, samedi dernier, à la place "Echangeur" de Limete a été plus que saluée par l'audience présente à cette activité.

Le cinquième Président congolais promet donc, dans les 100 premiers jours de son mandat, encore faut-il rappeler, le compte-à-rebours oblige, qu'il reste juste 60 jours, de réhabiliter les principales artères de la capitale congolaise et d'autres villes du pays, de consolider la machine judiciaire et consorts. Que des promesses grandiloquentes relevant du déjà entendu. Palier au délestage électrique, à la difficulté d'accès à l'eau potable, au maintien de la paix sur l'ensemble du territoire national... Maints sermons. En effet, à la différence de son prédécesseur, en l'occurrence Joseph Kabila, qui était connu pour son silence mythique, Tshisekedi fils, naturellement verbeux, ne ménage aucun effort pour délier sa langue, semble-t-il, quand il le faut.

Il faut dire que sa sortie politique du samedi dernier, aux côtés de plusieurs dirigeants des institutions nationales, y compris certains Directeurs généraux des entreprises publiques, loin d'avoir été un rendez-vous manqué, a dû par, ailleurs, laisser perplexes moult analystes politiques qui, eux, attendaient impatiemment la nomination d'un Informateur, autrement dit, un Formateur pour palier à la problématique de l'identification légale de la majorité parlementaire et même de la formation du prochain Gouvernement. Sur le plan notamment, de la dépollution du climat politique, l'on signale déjà la présence à Kinshasa, du Député honoraire issu de l'opposition, Clément Kanku Tshibuabua, exilé politique, il y a une année et quelques mois.

Dans la même optique, des sources concordances font également savoir que le richissime homme d'affaires congolais, Moïse Katumbi Chapwe, du reste, candidat Président de la République recalé de l'élection de décembre 2018, aurait accédé au nouveau passeport congolais dit "biométrique". Si tout va donc bien, dès que le Chef de l'Etat balise la voie de sa venue paisible, selon qu'il l'a promis le week-end dernier, le Chairman du TP Mazembe, pourrait regagner le Géant Congo, aujourd'hui au pied d'argile, dans un temps record, bien entendu quand il le voudra. Qu'à cela ne tienne, il appert que cette semaine, à partir du vieux continent traditionnel, les différentes têtes couronnées de la coalition de l'opposition LAMUKA, cinq au total dont Katumbi, évalueront leur lutte, difficile soit-elle, pour la vérité des urnes. Tout laisse à croire qu'un repli dans le chef du Président d'Ensemble pour le changement ne serait pas surprenant, étant donné que plusieurs voix du camp politique qu'il chapeaute, ont déjà sonné les tocsins, pour changer de credo.

C'est une page. Félix Tshisekedi, lui, multiplie les promesses et émet décidément, le vœu de travailler sans exclusion, pour reconstruire la RD. Congo et redonner sa vraie place à cette nation au scandale géologique. Jusqu'où irait-il en promettant monts et merveilles au peuple congolais, sans nul doute, impatient du changement ? Qui vivra verra. Ce qui est vrai, la "base d'abord", elle, attend l'éradication de la grogne sociale, mieux, l'amélioration des conditions de vie marquées par l'inflammation monétaire permanente, la dévaluation persistante du franc congolais vis-à-vis du dollar américain, et autres menaces diverses. Il y a lieu de s'y mettre, contre vents et marée, pour concrétiser différents sermons, en lieu et place de...