Burkina Faso: Statue de Thomas Sankara - Des Burkinabè désapprouvent...

Tous étaient « unanimes » et « furieux » que cette statue ne ressemble pas à Thomas Sankara. Pour certains, la forme du corps est acceptable mais, les traits et la forme du visage sur la statue ne reflètent pas ceux du visage de Sankara.

« Le Sankara que nous avions connu de par les photos n'avait pas de grosses lèvres. Il avait un long nez bien joli. C'était un monsieur très souriant. Mais, voyez, cette statue nous montre un Sankara avec un visage serré. Franchement, nous ne sommes pas contents de cette statue » s'indignent ces jeunes assis derrière les hommes de média qui, par la suite n'ont même pas raté l'occasion de se faire des « selfies » auprès de cette statue.

Nous avons approché le concepteur, l'artiste Jean Luc Bambara qui a donné quelques explications : « La statue est faite pour être vue de loin. Pour avoir les vrais traits, il faut absolument les voir à au moins 200 mètres. C'est la distance proportionnelle. A partir de 100 mètres déjà, on voit les traits. Plus on recule, plus les traits de ressemblances apparaissent mais, si on est au pied de la statue, ce n'est pas possible ».

D'éventuelles modifications pourront être apportées à cette partie du corps de la statue de Thomas Sankara? Dans un communiqué du comité international du mémorial Thomas Sankara publié dans la soirée du 2 mars, il est « prévu d'apporter les derniers recadrages après implantation de la statue en tenant compte des distances, volumes et angles de visions. Les dernières corrections seront donc portées », précise le comité.

Le communiqué du comité :

« Le Comité International du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) par la présente remercie toutes les autorités, la population et les amis du Burkina Faso d'avoir fait de la cérémonie de découverte de la statue du Président Thomas Sankara et des 12 bustes de ses compagnons un franc succès. Le CIMTS rassure les personnes qui, à juste titre, ont noté que les traits et la forme du visage sur la statue ne reflètent pas ceux du visage de Sankara, que leur préoccupation sera bientôt résolue dans le cadre du processus de finition de l'oeuvre. En effet, il est prévu d'apporter les derniers recadrages après l'implantation de la statue en tenant compte des distances, volumes et angles de vision. Les dernières corrections seront donc portées. Encore merci à toutes et tous et à bientôt pour des victoires plus grandes pour une mémoire vivante de la Révolution Démocratique et Populaire. »

Le comité d'orientation de CIM.TS