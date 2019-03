Ile Maurice: #karokanngate - Kalyan Tarolah porte plainte contre l'Express et deux conseillers

L'ex Private Parliamentary Secretary n'a pas tardé à réagir. Kalyan Tarolah s'est rendu à la police hier, samedi 2 mars, en compagnie de ses hommes de loi, Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodary, pour porter plainte contre l'express et deux conseillers. Il s'agit de Rishi Kowlessur, conseiller de district de Moka, et Nawshad Jumun, conseiller villageois de Montagne-Blanche.

Le député indique dans sa plainte qu'il n'est pas en bons termes avec les deux conseillers. Il est revenu sur les faits qui se sont déroulés la veille. Selon Kalyan Tarolah, la vidéo publié par l'express qui montre une conseillère grimpant dans sa voiture qui se dirige ensuite vers un champ de canne serait une version modifiée et manipulée.

Contacté par l'express, Rishi Kowlessur a indiqué qu'il est en contact avec son homme de loi. Il compte entamer des actions légales contre Kalyan Tarolah. Il nie avoir divulgué les images incriminant le député. Quand au conseiller Nawshad Jumun, il est resté injoignable.

Dans une deuxième plainte contre l'express, Kalyan Tarolah déclare que cette affaire est hautement diffamatoire et peut causer du tort au Mouvement socialiste mauricien, dont il est membre. Il soutient que le contenu de l'article intitulé «Les langues se délient encore à son sujet», paru dans le journal d'hier, été calculé afin de «cause annoyance, humiliation, inconvenience, distress and anxiety to him». Selon lui, il s'agit d'une offense sous l'Information and Communication Technologies Act. Il demande l'intervention de la Cyber Crime Unit de la police afin d'empêcher la diffusion d'autres articles sur cette affaire.

Par ailleurs, contacté hier au téléphone, le député dément le fait que la femme concernée était en sa compagnie. Et estime que ladite vidéo n'est pas complète. «Pourquoi celui qui a filmé ma voiture ne vous montre pas tout jusqu'à la fin ?»

Selon Kalyan Tarolah, le vendredi 1er mars, il s'est rendu à quelques mètres de là où habite la conseillère pour lui remettre des T-shirts devant être distribués dans le cadre de la fête de Maha Shivaratree. «À aucun moment elle n'est montée dans ma voiture. Je suis parti et, arrivé à hauteur d'un champ de canne, j'ai eu une envie pressante. Tout en reconnaissant que mon action peut être considérée comme un délit, je n'avais d'autre choix que d'aller me soulager là. Mais en même temps, j'ai remarqué une voiture derrière la mienne. J'ai démarré et plus loin, un gardien de l'établissement sucrier m'a arrêté pour demander ce que je faisais sur cette propriété privée. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un besoin urgent. En même temps, une personne que j'ai reconnue après est descendue et m'a accusé d'être en compagnie d'une femme. J'ai ouvert les portières de ma voiture pour lui demander où se trouvait la femme. Il n'y avait personne... » martèle-t-il.

Tout ce qu'on raconte sur lui, estime-t-il, est le fruit une vendetta. La raison est que celui qui a tourné la vidéo veut «faire du tort» à la femme car elle est vice-présidente du conseil de village. «Kontrol villaz-la tini akoz mazorité enn konséyé e si madam-la perdi so siez, konséyé ek so bann kamarad kapav répran kontrol.»