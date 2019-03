Ile Maurice: Kouyouk - «Pour un portable, ma copine a accepté de se prostituer»

«Elle voulait acheter un portable et c'est elle qui cherchait des clients... » C'est ce qu'a affirmé Ganessen Valaydon, alias Kouyouk la semaine dernière, en cour intermédiaire. Il est sous le coup de neuf chefs d'accusation, dont trafic humain et 'causing a child to be sexually abused by him'.

L'accusé a reconnu qu'en décembre 2013, avoir proposé les services de nature sexuelle d'une ado de 13 ans à un homme, contre un paiement de Rs 100. «C'était ma copine et c'est elle qui en a eu l'idée. Elle cherchait des clients.» Il a également accepté qu'il l'avait «aidée» à se prostituer le 2 janvier 2014, à St Martin, moyennant Rs 200.

Ganessen Valaydon a récidivé à sept reprises, le montant réclamé pour la fille variant entre Rs 300 et Rs 500. «On avait à chaque fois, partagé l'argent et on se rencontrait après les heures de classe... »

L'accusé qui a sollicité les services de Me Anupam Kandhai, devra revenir en cour en juin pour le réquisitoire, avant que la sentence ne soit prononcée.