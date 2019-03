Congo-Kinshasa: Miss Francophone Afrique 2018 - La congolaise Keyt Ngwanza au chevet des personnes vulnérables !

Faisant preuve d'une particulière attention envers les démunis et personnes vulnérables de tous bords, la congolaise Keyt Ngwanza, Miss Francophone Afrique 2018, ne ménage aucun effort pour aller, jour et nuit, à la rescousse des compatriotes nécessiteux.

La représentante de la beauté et de l'intelligence francophone, 22 ans, est au four et au moulin pour appuyer notamment, des victimes de violences sexuelles. Il faut préciser qu'elle est en train, pour ce faire, de construire un centre de réadaptation morale et physique pour ces victimes des actes barbares perpétrés par des hommes sans foi, ni loi, dans la commune de la N'sele.

Elle a du mal à se contenter de ses titres et prix qu'elle amasse naturellement grâce à sa beauté et son intelligence exceptionnelle. Elle ne dort pas sur ses lauriers tant que du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, les filles et fils du pays de Lumumba végètent et sont délaissés à leur triste sort. La congolaise Keyt Ngwanza, c'est d'elle qu'il s'agit, a fait de l'altruisme son cheval de bataille, à telle enseigne qu'elle n'accepte point de digérer moindre pleur et grincement de dents d'une seule femme violée.

Femme noire, femme africaine, la jeune Keyt Ngwanza a, dores et déjà, commencé à construire un centre de réadaptation morale et physique pour les victimes des violences sexuelles, dans la commune de la N'sele à Kinshasa. Elle est heureuse de servir, sans attendre forcément en retour, modèle de femme dont la RD. Congo a besoin. Il y a bien lieu de penser à soutenir cette espèce des femmes à la conscience rarissime.