Congo-Kinshasa: En marge de la journée du 8 mars 2019 - Vlisco honore les Femmes congolaises autrement !

Samedi 2 mars 2019, à la place de la Gare Centrale, à Gombe, Vlisco RDC a lancé la Foire internationale du pagne. En même temps, cette firme Chevrolet, connue dans la commercialisation des pagnes et tissus en RDC et ailleurs, a organisé une série de conférences auxquelles ont été invitées les femmes de plusieurs domaines - pour qu'elles échangent avec les autres femmes et jeunes filles sur les éventuelles difficultés rencontrées, la question de la valeur de la femme, de son bien-être dans la société ainsi que de son lendemain.

Cependant, précise une des conférencières et Membre de la corporation, Madame Péguy, ces activités ont pour objet principal, honorer et de rendre hommage à la Femme, à la Mère, à la jeune fille ainsi qu'à celle qui porte la vie. Ces activités s'inscrivent dans la droite ligne du mois de mars, mois dédié à la femme, principalement la date du 8 mars, décrétée "Journée Internationale de la Femme"'.

En effet, comme de coutume, Vlisco RDC met en place des sériés d'activités au mois de Mars, dit mois de la femme, en vue non seulement d'honorer la femme mais aussi de marquer son empreinte en cette période significative pour les uns et les autres. Il est ainsi prévu, au programme, l'exposition des pagnes et leur vente à un prix promotionnel, la mise en place et l'installation des stands Vlisco où les uns et les autres peuvent passer pour s'enquérir des informations adéquates sur leur produit, une musique en sourdine en vue d'attirer les personnes vers le lieu et de signifier l'activité.

Pour cette année, particulièrement, il est prévu l'organisation de deux conférences notamment, les samedis 2 et 9 mars 2019, avec pour but de doter les femmes et jeunes filles de quelques connaissances sur des sujets courants et/ou particuliers. Ces conférences se tiendront de 11h00 à 17h00' durant les deux premiers week-ends du mois dédié à la femme. La première a déjà été consommée le samedi 02 où plusieurs femmes et jeunes filles ont vu leur curiosité satisfaite et leur personne valorisée au travers des différents panels.

Néanmoins, il sied de le préciser, si les conférences ne sont programmées que pour le week-end, la foire, par contre, a lieu chaque jour jusqu'au 09 mars 2019, au lendemain de la journée internationale de la femme. Ainsi, renchérit l'une des organisatrices, " nous invitons les femmes à venir nombreux répondre à ce rendez-vous festif, forain où elles et nous, d'ailleurs, sommes mises en vedette". Toutefois, pour la journée du 8 mars, semble-t-il, en plus de l'exposition, il est probable que d'autres activités soient annexées en vue de rendre la journée unique et différente de toutes. En attendant ce jour, les femmes sont attendues nombreuses à la place de la Gare pour qu'elles y jettent un coup d'œil pour se procurer des articles à des prix promotionnels. Vive le Mois de la Femme !