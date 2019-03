Congo-Kinshasa: Incompatibilité des fonctions - 60% des cumulards optent pour l'Assemblée nationale

Le 1er Secrétaire du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Jackson Ausse, a tenu un point de presse vendredi 1er mars dernier, au cours duquel, il a évalué les travaux qui ont été organisés jusque-là par ce bureau provisoire, dès son installation, jusqu'à ce jour.

Devant la presse réunie dans son cabinet de travail se trouvant au Palais du peuple, il a laissé entendre qu'un rapport sur l'incompatibilité des fonctions des Députés nationaux va être présenté incessamment à la plénière.

Malgré cela, il a souligné que la plupart d'élus du peuple, en situation d'incompatibilité, ont opté pour l'Assemblée nationale, en conformité à l'article 108 de la Constitution. « Sur 165 Députés qui étaient dans le cas d'incompatibilité, plus ou moins 60% ont opté pour leur mandat des élus et 40% pour leurs fonctions actuelles. Chacun d'eux a, soit désisté au mandat de Député, soit à sa fonction incompatible», avait-il lâché lors de son point de presse. A en croire le Rapporteur, s'il y a des Députés qui ont choisi de siéger à l'Assemblée et qui, en même temps, continuent à exercer une fonction incompatible, c'est peut-être parce qu'ils attendent, entre autres, des remise-reprises.

Sur autre registre, il a tenu à préciser que l'élection du Bureau définitif pourrait avoir lieu d'ici deux semaines. A tout dire, Jackson Ausse n'a pas tardé à fixer la presse sur l'évolution des travaux de la Chambre basse du Parlement, suivant les missions constitutionnelles assignées au bureau provisoire. Dans son évaluation, le 1er Secrétaire du Bureau provisoire a noté des avancées significatives notamment, dans le règlement de la question d'incompatibilité des fonctions au mandat de Député national. Bien que la primeur du rapport relatif à cette question soit réservée à l'Assemblée plénière, il a indiqué que dans l'ensemble, environ 165 Députés sont concernés par cette situation. Pour lui, environ 60% des élus nationaux ont opté pour l'hémicycle. Dans tous les cas, la Constitution, en son article 108, tranche de manière claire sur cette question, a-t-il souligné. « Il s'agira que d'une simple application », a-t-il répondu à une question lui posée.

Dans la foulée, le 1er Secrétaire du Bureau provisoire est revenu sur les travaux de la Commission spéciale chargée d'élaborer le projet de Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. «Aujourd'hui, ce projet a été adopté par la Commission et c'est depuis le 25 février que le rapport nous est parvenu» a, par ailleurs, apaisé Jackson Ausse. Dans son élan, il a rassuré qu'une plénière sera convoquée, sauf changement de dernière minute, le mercredi 6 mars 2019 pour examiner ce rapport en vue de son adoption.

Néanmoins, à la question d'expliquer le retard imputé au Bureau provisoire pour non tenue des plénières devant adopter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le rapporteur a été très précis en ces termes : « Le temps mort constaté sur la convocation des séances plénières est lié à des situations de force majeure. Mardi, nous avons reçu la dépouille du joueur Ndaye Mutumbula. Et mercredi une conférence des présidents a été tenue avec le Bureau de la Commission spéciale. Hier jeudi, c'était le corps du Sénateur Yerodia. La semaine a donc été parsemée par ces cas. Et, il y a déjà un autre cas de deuil de l'Honorable Kalungu Pascal dont le corps arrive lundi prochain au Palais du peuple. Ce n'était pas facile pour nous. Sauf changement, au plus tard, le mercredi, la plénière sera tenue pour examiner le rapport sur le Règlement Intérieur».

Comme si cela ne suffisait-il pas, le plus jeune des Députés nouvellement élus, a aussi articulé sur la durée d'une session extraordinaire inaugurale d'une législature. «Cette session prendra fin dès que le Bureau provisoire aura terminé ses missions constitutionnelles. Nous avons déjà évolué. Dans deux semaines, nous allons entamer l'étape électorale pour la mise en place du Bureau définitif de la Chambre basse du Parlement», a indiqué le 1er Secrétaire du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, conduite sous la houlette du Patriarche Pierre Maloka Makonji.