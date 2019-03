Congo-Kinshasa: Emmanuel Shadary - "Yerodia avait en lui une droiture d'esprit et une rectitude de moralité... "

Le siège du PPRD a reçu, jeudi 28 février, la dépouille mortuaire du Patriarche Abdoulaye Ndombasi Yerodia. Au cours du cérémonial de la deuxième journée des hommages, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire permanent du parti et représentant de Joseph Kabila, l'autorité morale, a rendu un vibrant hommage à cette figure du Kongo Central.

Pour lui, Yerodia avait en lui une droiture d'esprit et une rectitude de moralité. L'on note la présence des personnalités politiques, des membres de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila ainsi que des militants venus honorer la mémoire de ce grand homme.

Après la levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire, la dépouille mortelle du Sénateur Abdoulaye Ndombasi Yerodia a été directement conduite au siège du PPRD où des nombreux militants et acteurs politiques ont rendu hommage à l'illustre disparu. Emmanuel Shadary, dans son mot de circonstance, a laissé entendre que "celui qui s'en va aujourd'hui dans l'au-delà est de ceux qui nous ont transmis les idéaux des pères de l'indépendance. Il est également de ceux qui nous ont enseigné l'idéologie du nationalisme et la libération des opprimés. Il a travaillé avec son ami Mzee, il a accompagné le raïs Kabila Kabange dans la création du PPRD et dans la direction de ce pays. Philosophe et psychanalyste, Yerodia avait en lui une droiture d'esprit et une rectitude de moralité, un homme de référence comme on le dit d'un ouvrage". Et d'ajouter que Yerodia fut le premier à s'installer en ce lieu (PPRD) où nous sommes réunis à présent pour honorer sa mémoire et saluer son action dans l'édification d'un Congo libre dans la dignité...

Les différentes personnalités présentes ainsi que les membres des associations ont déposé, tour à tour, des gerbes de fleurs après l'oraison funèbre du secrétaire permanent. Sa dépouille mortelle a ensuite été conduit dans sa résidence privée pour un dernier hommage et le vendredi 1er mars 2019, le palais du palais ayant servi de lieu de recueillement, a accueilli son corps avant l"inhumation à Mbenseke nouvelle cité.

Parcours

Né à Mbanza-Ngungu le 5 janvier 1933, du père BUSSO et de la mère NDUNDU, Yerodia est mort le mardi 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Il était marié à Gloria Gonzales, fille d'un républicain Espagnol. Il fut l'un des plus grands philosophes et psychanalyste du pays. Comme bien de jeunes écoliers de son époque, Yerodia fut baptisé chez les Catholiques sous un prénom puisé dans les épitres des apôtres de Jésus-Christ, « Paul ».

Il fut un élève à la fois brillant et à la limite espiègle et turbulent que le prêtre gérait avec le bâton et la carotte. A 20 ans, il débarque à Paris où il embrasse la médecine et la philosophie. Alors qu'il est déjà en 4e année médecine, il se résout à renoncer partiellement à la médecine. Par une voie latérale, il retourne à la médecine en s'intéressant à la psychanalyse. En 1960, Yerodia est déjà parmi les universitaires congolais diplômés.

Il s'est lancé dans la politique pour venger la mort de Patrice Emery Lumumba depuis 1961. Il a accompagné Mzee Laurent-Désiré Kabila et Che Guevara dans le maquis de Fizi-Baraka, Hewa Bora, Wimbi Dira lancé depuis le mardi 24 octobre 1967. Ancien bras droit du révolutionnaire Laurent-Désiré Kabila, Yerodia Ndombasi s'en est allé, emportant avec lui un gigantesque bagage intellectuel et une expérience incommensurable dans la gestion de la politique de la RDC après la 2e République.

Il a occupé le poste de Directeur de cabinet du Président de la République et de Ministre des Affaires Etrangères, sous la gestion du troisième Président. Suite à sa loyauté indéfectible au régime de Kinshasa de l'époque, ce patriarche est désigné, lors de l'accord de Sun City pour faire partie du panel des présidents de la transition 1+4 pour le compte du gouvernement.

Au terme de la transition en 2006, le professeur Abdoulaye Ndombasi fut élu Sénateur, responsabilité qu'il a assumé jusqu'à sa mort. C'est suite à une longue période de maladie que l'homme traditionnellement vêtu en gilet est passé de vie à trépas à l'hôpital du cinquantenaire.