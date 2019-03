Congo-Kinshasa: Japon - Quatre contrats de Don signés pour l'amélioration des conditions sociales

Quatre contrats de Don ont été signés le mardi dernier à l'ambassade du Japon en RDC. C'est Hiroshi Karube, ambassadeur de ce pays d'Asie, qui a procédé à la signature de ces contrats non remboursable avec un montant évalué à 356.235 dollars, en faveur des Micro Projets locaux contribuant à la sécurité humaine, indique un communiqué de presse de cette représentation japonaise au Congo-Kinshasa.

Les quatre bénéficiaires sont des personnes spécialisées dans l'amélioration des conditions sociales de vie des congolais. Le Coordonnateur du Centre pour la Formation des Jeunes du Millénaire (CEFORJEM), Robert Munsete, a signé un contrat pour la construction d'un bâtiment du Centre Hospitalier Victoire à N'sele, dans le quartier Bibwa, pour un financement de 89.206 dollars américains. La deuxième bénéficiaire, c'est la Présidente du Collectif des Femmes pour le Développement Intégral (COFEDI), Mme Marie-Jeanne Mabala Monzaba.

Les actions de ce collectif se baseront sur l'installation de 10 pompes manuelles dans les quartiers Kimpoko et Mosolo dans la commune de la N'sele. Ce projet est financé à hauteur de 89. 060 dollars. Troisième bénéficiaire, Nicole Lungela Lungoyi, Présidente du Centre d'Encadrement des Orphelins qui, elle, a signé son contrat pour un montant de 88.950 dollars dans le cadre de la réhabilitation et l'extension de l'école en faveur des orphelins et vulnérables de la commune de Ngaba. Enfin, Damien Nkufi Muzilungu, Préfet et Chef d'établissement, a bénéficié d'une cagnotte de 89.019 dollars pour la réhabilitation de bâtiments et construction d'ateliers de formation du Lycée Technique et Professionnel de Ngaliema (LTP Ngaliema).

Avec la construction de ces 4 projets de développement, le Japon manifeste tout son attachement à soutenir les actions menées par le Gouvernement congolais dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales de la population. Le Japon qui a toujours accordé, dans sa politique de coopération, beaucoup d'importance à la notion de la sécurité humaine, a, par ailleurs, émis le vœu de voir tous ces projets se réaliser en bonne et due forme en vue de raffermir, de plus en plus, la coopération entre la RD. Congo et le Japon.