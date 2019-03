Sénégal: Baisse de 1, 2 % des prix à la consommation en janvier (ANSD)

Dakar — Les prix à la consommation ont enregistré une baisse de 1, 2 % en janvier en raison principalement du repli des coûts des produits alimentaires, boissons non alcoolisées, et de ceux des services de communication et de santé, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L'Indice national des prix à la consommation du mois de janvier 2019 s'est replié de 1, 2 % comparé à celui du mois précédent, sous l'effet essentiellement d'une baisse des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (-2,1%), des services de "communication" (-0,7%) et des biens et services de "santé" (-0,4%), souligne la structure dans sa note de conjoncture mensuelle.

En variation annuelle, les prix à la consommation se sont accrus de 0,6%, tandis qu'en rythme mensuel l'inflation a légèrement haussé de 0, 1 %. En variation annuelle cette hausse est de 0, 4 %, relève l'ANSD dans son rapport consulté à l'APS.

De leur côté, les prix des produits locaux et importés ont diminué respectivement de 1, 4 % et 0, 1 % en janvier, comparativement à leur niveau le mois précédent. En variation annuelle, les coûts des importations et des exportations se sont relevés respectivement de 0, 6 % et 0, 8 %, rapporte le document.