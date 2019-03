Soudan: L'Etat de Gedaref et l'UNESCO mettent en œuvre le projet de l'Alphabétisation numérique

Gedaref — Le ministère de la Sante et du Développement social à l'Etat de Gedaref a mis en œuvre, en coopération avec le siège de l'UNESCO et de l'ISESCO pour les femmes, le projet de l'Alphabétisation scientifique et numérique pour les femmes.

Prof. Al-Shifaa Abdul Gadir, fondatrice du projet a déclaré à la SUNA que le projet à l'Etat a commencé sa cinquième édition le 24 novembre et continue jusqu'au 9 mars courant et qui vise 1100 femmes et filles dans les localités et la campagne de l'Etat de Gedaref.

Al-Shifaa a ajouté que le projet vise à éliminer l'analphabétisme lié au savoir en se concentrant sur l'apprentissage et abordant des questions des communautés telles que l'eau et la santé, la gestion du revenu, les dépenses, les loisirs et d'autres.