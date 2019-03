Soudan: Mumtaz rencontre Wali de l'Etat d'Ashmaliya

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Hamed Mumtaz, Ministre de la Chambre du Gouvernance Fédérale, a souligné la nécessité de redoubler d'efforts et d'attention portée aux Conditions de vie de la population, de fournir les produits de base nécessaires, de surmonter tous les obstacles et de suivre de près le flux de produits de base nécessaires aux citoyens: du pétrole, farine et blé. Etat du nord.

Cela s'est produit lors de sa rencontre à son bureau ce Dimanche matin avec le Wali de l'Etat d'Ashmaliya, le Maj-Gén. Mohammad Adam, au cours de laquelle les discussions ont porté sur les efforts déployés par le Gouvernement de cet Etat pour fournir des produits de base aux citoyens et pour assurer la Sécurité et la Stabilité de l'Etat et le début des Examens du Certificat Soudanais dans l'Etat d'Ashmaliya.

Le Ministre a rassuré de la Situation Economique et de la Sécurité et de la Position de Production dans l'Etat, appelant à l'attention sur la Production Agricole et la fourniture d'Intrants Agricoles, Moissonneuses, la lutte contre les Ravageurs, les opérations de récolte hivernales et la fourniture de fournitures de carburant, de mécanismes de récolte et d'emballage.

Pour sa part, le Wali a déclaré que le Gouvernement de son Etat avait déployé des efforts considérables pour se préparer à la Saison Hivernale et avait élaboré des Plans de Développement Stratégiques visant à accroître la production et la productivité afin de soutenir ainsi l'Economie Nationale, soulignant que l'Etat est prêt pour la Récolte Hivernale cette année, qui promet une production supérieure à celle des années précédentes.

Le Wali a souligné que l'Etat s'intéresse à la production agricole et au développement durable de projets agricoles et réduit le fardeau de la vie en fournissant des produits de première nécessité aux citoyens et à la Coexistence Pacifique en tant que son Etat est Frontière et nécessite des mesures de Sécurité Spéciales.