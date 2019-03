Soudan: D'après le Président de la République, l'année 2019 serait celle de la jeunesse

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a confirmé que l'inauguration de la Ville Sportive se déroulerait officiellement après trois mois et que la Célébration des Equipes Soudanaises s'articulerait autour d'un Tournoi Spécial appelé le Parcours Sportif Municipal.

Le Président de la République, lors de sa visite à la Ville Sportive du Soudan Dimanche, accompagné d'un nombre d'Officiels et d'Athlètes, a signalé que cette année est l'Année de la Jeunesse Soudanaise, et a attiré l'attention sur les Centres de Jeunesse et d'Entretien, de Préparation et de Réhabilitation pour tenir compte de l'Activité des Jeunes et de l'Intérêt pour les Stades.

Les Walis ont également demandé aux d'allouer le plus grand espace possible à de tels terrains afin de permettre aux Jeunes de Travailler plus Longtemps.

Le Président s'est engagé à parrainer toutes sortes de Sports et a dit "Nous devons tous siéger en tant qu'Officiels des Différentes Disciplines Sportives pour étudier les Conditions de chaque Activiste Sportif afin de connaître les obstacles qui nous empêchent d'être des Pionniers dans ce domaine Spécifique, ainsi que pour Elaborer un Programme Clair et envisager de Devenir un Leader dans toutes les Formes de Sport."

"Notre objectif est de faire participer d'une équipe à la Coupe du Monde 2022 à Doha", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas un Souhait mais une Patience, un Travail et un Programme Clair." Il a déclaré.

Le Président s'est engagé à faire de la Ville Sportive une Ville Intégrée, comprenant tous les Stades requis par les Infrastructures de base, soulignant l'importance de poursuivre les travaux jusqu'à l'Achèvement de la Ville Sportive.