Soudan: Le Wali de Gazera - Nous visons à l'unité et la sécurité de la Patrie

Medani — - Le Secrétariat de l'Etat de Gazera a achevé dimanche matin les procédures d'extradition et réception entre le Mohamed Taher Aila, Premier ministre National et ancien Wali de de Gazera et le Lt. Gén. Ali Mohamed Salem, nouvel Wali, de l'Etat de Gazera..

Le Wali a exprimé ses remerciements au nom de tous les citoyens de l'Etat de Gazera à l'ancien Wali pour le grand effort qu'il avait déployé dans l'État avec l'aide de l'exécutif et des citoyens de l'Etat dans les domaines économique et des services et il a promis de s'attaquer à tous les obstacles à l'Etat du centre et de couper l'engagement de Gazera à toutes les Composantes de l'Etat et de travailler avec la même vigueur et la même activité pour mettre en œuvre le Plan de l'Etat pour l'année en cours.

Il a souligné que son Projet pour la phase suivante visait à réunir les citoyens de l'Etat avec leurs différentes parties, religions et entités afin d'assurer la Sécurité et la Stabilité de leur Patrie.

Le critère du Fonctionnaire est l'Honnêteté, l'Intégrité, la Compétence et la Capacité de donner, la Créativité et l'Innovation loin de la Tribu et du Parti.

Il a déclaré que l'Etat d'Urgence était imposé par les Conditions Economiques Difficiles qui dissuadent ceux qui manipulent les ressources de la Nation de faire passer en contrebande des Marchandises Subventionnées, or et autres, en appliquant la Loi avec Fermeté.

Il a réitéré son engagement à continuer à améliorer les Conditions de vie des citoyens et le Développement de l'Etat avec la coopération et le soutien de tous les Secteurs de la Communauté de l'Etats.

Le Wali a évoqué le rôle des Médias dans la prochaine étape de la prédication de l'Avenir et de la mise en Place de Programmes visant à renforcer la Cohésion de la Population et a appelé à un Accord National qui bénéficie à tout le Soudan.