Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale - Les anciens de la Fesci veulent apporter leur contribution

Ahipeaud Martial, Eugène Djué, Jean Blé Guirao, Karamoko Yayoro, Ba Rémi, Serge Lorougnon... Les pionniers de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) se sont retrouvés, samedi, à l'hôtel Horizon, à Cocody, pour un séminaire dit, « de validation des bonnes pratiques de gouvernance et d'organisation ».

Regroupés au sein de l'Union des anciens de la Fesci (Una-Fesci), Martial Ahipeaud, le président et ses camarades, ont réfléchi aux voies et moyens pour rendre leur mouvement incontournable sur l'échiquier national.

A l'issue de leurs travaux, ils ont décidé d'apporter leur contribution à la réconciliation et à l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Mais avant, au cours de la cérémonie d'ouverture, le Président de l'Una-Fesci a donné des orientations pour un lendemain meilleur du mouvement.

« L'Una-fesci s'engage sur la voie de la critique et de l'autocritique. C'est ainsi qu'elle propose une méthodologie de pardon et de réconciliation entre les membres de l'Una-Fesci en particulier et entre Ivoiriens et Ivoiriennes en général. Cette méthodologie de pardon et de réconciliation devra être élaborée par l'Una-Fesci, pour toute la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

Avant d'ajouter : « Nous devons implanter notre structure sur toute l'étendue du territoire national. L'Una-fesci doit être la première organisation de la société civile ivoirienne par l'organisation de ses structures, son implantation sur le territoire national et la discipline de ses membres et par l'engagement de ses prises de position ».

Martial Ahipeau a aussi affirmé que, vu les passif des membres de l'Una-Fesci et vu l'opinion nationale et internationale, concernant les actions menées par les anciens fescistes, lors de leur lutte pour une meilleure école, l'Una-Fesci doit prendre sa véritable place et redorer son blason.

« Pour ce faire, l'Una-Fesci devra faire des propositions et projets sur les grandes problématiques de la nation ivoirienne ». Ce séminaire, a été aussi l'occasion pour l'Una-Fesci de produire une motion sur la crise qui secoue l'école ivoirienne depuis quelques semaines. Dans laquelle elle s'est félicitée de la libération des enseignants du supérieur.

Tout en exhortant à la paix et au dialogue dans le milieu du système éducatif. Elle a aussi encouragé les différents acteurs du système éducatif à poursuivre les négociations, afin de trouver une solution durable à la crise. L'Una-Fesci, faut-il le rappeler, a été créée le 25 novembre 2018.