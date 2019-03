Cameroun: CAN-U17 - Les Lions cadets en Turquie

Ils participent dès ce jour à un tournoi amical dans la ville d'Antalya

Avec leur participation à ce tournoi amical organisé en Turquie par l'UEFA, la préparation des Lions cadets en vue de la Coupe d'Afrique des nations prend une nouvelle dimension. Ils disputent d'ailleurs leur premier véritable match test cet après-midi à Antalya contre l'Ouganda. C'est vendredi dernier que Thomas Libiih et ses poulains sont arrivés en Turquie. Ils ont notamment consacré les journées de samedi et d'hier à des séances d'entraînement. «Jusqu'ici, on n'avait pas livré de véritables matches amicaux.

Ce tournoi va beaucoup nous aider. Il nous permettra de juger notre vrai niveau avant la CAN. Nous comptons sur nos qualités, nos forces pour y arriver », confiait l'entraîneur national des -U17 avant de quitter le Cameroun. La sélection nationale disputera trois matches amicaux contre ses adversaires avec qui elle partage le groupe 2. Tous les deux jours donc, elle a un adversaire différent. C'est ainsi que mercredi prochain, elle jouera contre la Biélorussie. Tandis que son dernier match sera face au Maroc, le vendredi 8 mars 2019.

« Nous avons beaucoup travaillé sur le tactico-technique. Je pense que nous sommes prêts pour le tournoi », à déclaré Fabrice Ndzie Mezama, le capitaine des Lions cadets. Le tournoi qui commence ce jour à Antalya est uniquement destiné à la préparation des sélections nationales qui y participent. Il regroupe 12 nations, parmi lesquelles toutes celles qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui démarre dans un mois et demi en Tanzanie, à savoir le pays hôte, la Guinée, le Maroc, l'Ouganda, le Sénégal, le Nigeria et l'Angola.

A côté de celles-ci, on retrouve les équipes nationales d'Australie, de Biélorussie, du Monténégro et de la Tur quie. « Il y a des équipes que nous n'avons pas vu par le passé. Nous allons jouer contre le Maroc. Ce qui nous arrange. Nous verrons les matches de toutes les autres équipes africaines comme le Sénégal et le Nigeria », concluait Thomas Libiih.