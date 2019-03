Ile Maurice: Roche-Bois - Sky to Be accusé de vol à nouveau

On l'accuse d'avoir volé Rs 20 000. La police d'Abercrombie se retrouve en présence d'une plainte depuis le samedi 2 mars dans laquelle le chanteur Sky to Be, de son vrai nom Jean Patrice Kevin Dina, serait accusé. Un employé d'une station-service de Roche-Bois accuse l'artiste d'avoir emporté une somme de Rs 20 000 ce jour-là.

Le plaignant, âgé de 34 ans et habitant la région, a expliqué aux enquêteurs qu'il a entendu ses collègues crier. Ensuite, il a vu un homme armé d'un sabre surgir pour lui voler Rs 20 000 qui se trouvaient dans sa poche. L'homme dit qu'il a reconnu le chanteur Sky to Be comme étant le suspect. Mais la Criminal Investigation Division de Port Louis Nord, qui s'est saisi de ce cas, prend cette affaire avec des pincettes. Car le plaignant est connu des services de police pour une affaire de possession de drogue.

Sky to Be, 29 ans et qui habite également Roche-Bois, est en liberté conditionnelle pour une affaire de vol de motocyclette. Il avait été arrêté en octobre dernier et inculpé devant la justice pour complicité de vol. Le chanteur avait été trahi par les images d'une caméra de surveillance se trouvant au poste de police de Roche-Bois.

On l'y voit faire signe au récidiviste Fabrice Raymond Dylan Gourdin, alias Ti Gourdin, de voler une motocyclette à ce poste de police. Sky to Be aurait détourné l'attention d'un policier avec qui il parlait, pendant que Ti Gourdin s'emparait de la motocyclette. Sky to Be est resté injoignable hier, dimanche 3 mars, pour sa version des faits. L'enquête policière se poursuit.