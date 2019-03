Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - Le ministre de la Santé en visite au Nord-Kivu

Le Dr Oly Ilunga, qu'accompagnait le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans le pays, a séjourné la semaine dernière dans la province, en vue de s'enquérir de la situation sur le terrain à la suite des deux incendies criminels ayant détruit les centres de traitement de la maladie à Katwa et Butembo.

À Butembo, le Dr Oly Ilunga s'est entretenu avec les membres de la sous-coordination ainsi que les équipes de terrain pour les rassurer du soutien et de l'appui total de son ministère.

Avec le maire de la ville et le coordonnateur de la sous-coordination, le ministre a visité les sites des deux centres de traitement incendiés. ll a insisté auprès du maire de Butembo qu'il sera impossible de maîtriser l'épidémie dans la ville tant que la sécurité des agents de la riposte n'est pas assurée.

Les deux incidents des centres de traitement Ebola à Katwa et à Butembo ont énormément perturbé les équipes de la riposte. Depuis plusieurs jours, ces équipes sont la cible d'attaques et de menaces qui ont fortement ralenti leurs activités, plus particulièrement le suivi des contacts, l'investigation des alertes, la vaccination des contacts et les activités de prévention ainsi que de contrôle des infections. Ainsi, il faudra s'attendre, les prochains jours, à une recrudescence importante des cas dans les deux zones de santé.

Rappelons que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas à la date du 28 février était de huit cent quatre-vingt-cinq, dont huit cent vingt confirmés et soixante-cinq probables. Le nombre de décès s'élève à cinq cent cinquante-cinq dont quatre cent quatre-vingt-dix confirmés et soixante-cinq probables. Deux cent vingt-sept cas suspects sont en cours d'investigation. Le bulletin épidémiologique indique, par ailleurs, que six nouveaux cas ont été déclarés confirmés, dont cinq à Katwa et un à Kalunguta. Le nouveau cas confirmé à Kalunguta est un contact connu d'un cas confirmé de Katwa qui avait refusé le suivi et la vaccination. Deux nouveaux décès de cas confirmés ont été rapportés dont un à Katwa et l'autre à Kalunguta. Ces deux décès sont communautaires. Une nouvelle personne guérie a quitté le centre de traitement Ébola de Beni.