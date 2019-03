Congo-Brazzaville: Conseil départemental du Kouilou - Le budget exercice 2019 arrêté à la somme de 5 836 550 060 F CFA

Le montant a été rendu public le 28 février par Alexandre Mabiala, président de l'assemblée locale, à la clôture des travaux de la cinquième session ordinaire dite budgétaire.

« Avec méthode, rigueur et responsabilité, le Conseil départemental du Kouilou vient de finaliser l'examen et l'adoption du budget primitif 2019, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 5 836 550 060 de francs CFA, soit une augmentation de 15% par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, la structure de ce budget se présente de la manière suivante: 3 099 661 234 FCFA représentant le fonctionnement et 2 736 888 826 FCFA pour l'investissement », a signifié Alexandre Mabiala.

En outre, il a estimé que le Conseil départemental peut se féliciter d'avoir classé par ordre de priorité et par centres d'intérêts les préoccupations de la population du Kouilou, tenant compte de la conjoncture économique et financière dans son environnement national et international.

« Je voudrais, pour cela, au nom du bureau exécutif et au mien propre, vous adresser mes hommages mérités, aussi bien pour la qualité des résultats de nos travaux, que pour le respect de notre calendrier. Lentement, mais sûrement, la politique de la décentralisation, avec son arsenal juridique et administratif, se justifie, de plus en plus, sur le terrain et les bases de la politique du développement communautaire se consolident davantage », a conclu Alexandre Mabiala.

Soulignons qu'en plus des membres de ce conseil et des invités, ces assises ont été honorées par la présence du représentant de l'Etat dans le département du Kouilou, à savoir le préfet Paul Adam Dibouilou.