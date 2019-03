Afrique: Présentation du Rapport d'étape 2018 : Dividende Démographique en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 27 Février 2019 : Le Bureau Régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec le Groupe des Ambassadeurs Africains, procède au lancement du rapport annuel de ses interventions en 2018, dans les 23 pays de la région. Cette rencontre aura lieu le mardi 05 mars 2018 à partir de 9h00 au Radisson Blu Hôtel de Dakar.

La présentation du Rapport d’étape 2018 : Dividende Démographique en Afrique de l’Ouest et du Centre, sera une opportunité pour échanger avec les missions diplomatiques des Etats de la région, ainsi que les partenaires techniques et financiers et les médias sur les réalisations de l’UNFPA dans la région. Les échanges porteront sur les initiatives et interventions qui contribuent aux objectifs de développement durable, en général et plus spécifiquement aux trois résultats transformateurs de UNFPA, à savoir :

Mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Mettre fin aux décès évitables chez la mère

Mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes

Les interventions de UNFPA en 2018 ont fourni de bons résultats, notamment avec les responsables religieux, communautaires et traditionnels qui ont adopté le concept de dividende démographique, dont l’opérationnalisation est de plus en plus mis en œuvre.

Lors de la présentation du rapport annuel 2019, le directeur régional de UNFPA, Mabingué Ngom informera le public des préparatifs en perspective de la célébration du 50e anniversaire de l'Agence, ainsi que des activités marquant le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD).