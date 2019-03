Cote d'Ivoire: Bongouanou - 68 secrétaires de section du Pdci-Rda signent leur adhésion au RHDP

Membre du Rhdp, le mouvement Pdci-Renaissance fait des émules dans le Moronou, région d'origine de l'inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'Doli.

68 secrétaires de section du Pdci-Rda s'y sont ralliés samedi 2 mars 2019, à l'occasion d'une rencontre à Bongouanou où l'on comptait plus de 200 délégués du Pdci-Rda venus des trois départements du Moronou, Bongouanou, M'Batto et Arrah.

Les échanges qui ont eu lieu au domicile de l'inspecteur général d'Etat et en présence de ce dernier, ont mobilisé également des présidents d'organisations de jeunesse et de femmes du Pdci, ainsi que des dirigeants locaux du Rdr, de l'Udpci et du Mfa.

« L'Inspecteur général d'Etat nous a instruits sur le bien-fondé du Mouvement Pdci-Renaissance. C'est un mouvement qui prône la paix. Il nous a rappelés tous les efforts qui ont été faits afin que le Pdci-Rda ne se retire pas de la grande famille des houphouetistes. Nous avons toujours considéré Ahoua N'Doli comme notre guide dans la région du Moronou. Nous avons donc décidé librement de le suivre dans le Pdci-Renaissance à l'effet de consolider le Rhdp autour du Président Alassane Ouattara », a assuré, au nom de ses pairs, le secrétaire de section Pdci-Rda M'Batto 2, Assandé Yao Bernard.

« Nous avons toujours soutenu que notre famille politique naturelle demeure le Rhdp. Chaque fois, nous essayons d'expliquer cela aux militants du Pdci-Rda afin que nous arrivions à former un bloc unique autour du Président Alassane Ouattara, à l'effet de consolider la paix. Et surtout, œuvrer pour le développement du pays. Nous avons eu cette rencontre avec plusieurs secrétaires de section du Pdci-Rda qui ont décidé de nous suivre dans le Pdci-Renaissance. Parce que nous avons toujours dit non à la rupture et oui au dialogue. Ces secrétaires de section partagent tous cette philosophie avec nous en vue de constituer une force pour la paix en Côte d'Ivoire », a, lui, rappelé l'inspecteur général d'Etat.

Les actions de développement et de soutien aux populations accomplies localement par l'Inspecteur général d'Etat figurent au nombre des motifs de ces adhésions.

En choisissant d'intensifier les échanges avec les populations, Théophile Ahoua N'Doli entend les sensibiliser au message d'union et étendre l'implantation du Rhdp dans les villes, villages et hameaux de la région.