Mali: Economie numérique - Estimée à plus de 7% dans le PIB du Mali, sa part reste encore un potentiel inexploité

Selon Ismaël Togola, Directeur général de la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD), l'économie numérique reste encore un potentiel inexploité. Il a mis à profit le lancement des travaux de «Workshops» de sa société, jeudi dernier à Bamako, pour souligner l'importance de l'économie numérique dans la création d'emplois et de richesse au Mali.

Pour le Directeur général de la SMTD, les technologies de l'information et de la Communication, constituent un levier d'inclusion sociale et de bien-être humain à travers la création d'emplois et de richesse. « L'économie numérique (télécommunication, audiovisuel, services sur internet, logiciels, électronique, services informatiques) représente l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale » fait savoir Ismaël Togola.

Pourtant, indique le patron de la SMTD, sa part dans l'économie malienne, estimée à plus de 7%, reste encore un potentiel inexploité. Pour ce faire, il préconise un partenariat public-privé en vue de développer ce secteur porteur. Ce qui permettrait d'augmenter davantage la part de contribution de l'économie numérique au niveau du PIB du Mali.

Lançant les travaux des workshops, le ministre l'Economie numérique et de la Communication a rappelé les efforts fournis par l'Etat pour assurer un bon fonctionnement de la Société Malienne de Transmission et de Diffusion. Selon Arouna Modibo Touré, la création par le gouvernement de la SMTD répond à cette nécessité d'analyser les besoins de ce secteur afin d'y apporter les réponses appropriées conformément à la volonté du président de la République.

« Aujourd'hui, la SMTD, c'est 3 000 km de fibre optique, un Data Center, la gestion de la TNT au Mali, un Call Center et un Service Points hauts », a-t-il précisé.

Aussi, le gouvernement s'est engagé à parachever l'opérationnalisation de la fibre optique ; pendre toutes dispositions utiles pour assurer la libération du capital de 2018 et de 2019 ; garantir les subventions à la SMTD, conformément aux textes en vigueur.

A préciser que ces workshops (ateliers collaboratifs) sont un cadre de partage d'information entre, d'une part, le secteur public et la SMTD, et d'autre part, entre le secteur privé et la SMTD.

A cette occasion, les participants ont échangé sur le futur du numérique au Mali. Des réponses ont été apportées à ces questions : « Qu'est-ce que la SMTD? Quels sont les grands projets tels que TNT et Mali numérique 20/20? Quel rôle joue la SMTD dans le numérique au Mali? ».