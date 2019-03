Afrique: AFI installe son Bureau Régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient à Abidjan

L'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) a procédé le 27 février 2019 à l'ouverture officielle son Bureau Régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a appris le journal de l'économie sénégalaise.

Ce bureau est hébergé et équipé respectivement par le Ministère ivoirien de l'Economie et des Finances et la BCEAO. Avec l'établissement de ce bureau régional, l'AFI cherche à assurer une plus grande proximité avec ses membres en Afrique et au Moyen-Orient et à répondre efficacement à leurs besoins. Il accroît également la capacité de l'institution à aider ses membres en travaillant sur des priorités régionales spécifiques, en partageant les connaissances régionales et en traduisant les enjeux mondiaux d'inclusion financière en actions concrètes aux niveaux régional et national.