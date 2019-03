Madagascar: Concert - Mirado affriolant pour ses 10 ans de scène

Le temps d'une chanson, Mirado et Rak Roots se sont passé le relais face à leurs jeunes fans.

Sans doute le rendez-vous le plus attendu au cours de ce week-end pour le jeune public de la capitale. Les retrouvailles avec Mirado sur la scène du Plaza Ampefiloha a tenu ses promesses en réjouissant tous ceux et celles qui y ont répondu présents. Fidèle à lui-même, le jeune chanteur de « Tena tiako ianao » s'y est redécouvert dans la soirée du vendredi avec une grande maturité et plus dégourdi que jamais face à ses fans.

Célébrant pour l'occasion ses dix ans de scène et de communion musicale avec le public, Mirado s'est plu à réveiller la nostalgie de ses inconditionnels, mais aussi à les inviter à apprécier ses nouvelles compositions. « Je me sens très honoré d'être avec vous ce soir, de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Célébrons dix ans de musique, mais surtout dix ans d'amour réciproque entre nous » souligne le chanteur. En une décennie, il a en fait du chemin, s'affirmant aux côtés des meilleurs qui n'ont cessé de saluer son talent, tout en restant cette idole des jeunes qu'il est.

D'ailleurs, c'est sans surprise que comme au premier jour, c'est un public composé majoritairement de la gent féminine qui a rempli à ras bord le Plaza Ampefiloha. Emoustillées à chacune des chansons qu'il entame, à chaque sourire qu'il esquisse ou à chaque mot doux qu'il leur dédie, les jeunes femmes se sont même souvent fait plus entendre que Mirado lui-même. Sous la houlette de Gasy Event à l'organisation, le concert s'est aussi vu égayé d'une mise en scène à la fois sobre et lumineux pour sublimer la prestation de Mirado et ses musiciens. Qui dit célébration, dit invités de marque et le chanteur lui, a tenu à surprendre ses fans aussi. Notamment avec la charmante Betty avec qui il partagea quelques duos, mais surtout avec Rak Roots, qui a repris avec lui sa

chanson « Ilay hatsaranao » et avec qui il chanta par la suite le titre « Ilay silako ». Enthousiasmantes du début jusqu'à la fin, ces retrouvailles avec Mirado présagent encore de belles années pour lui.