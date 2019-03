Soudan: Erkan - Le Soudan est un pays fertile pour recevoir la technologie de paiement électronique

Khartoum, 4 — Le directeur régional de la société américaine VeriFone Corporation, l'une des plus grandes sociétés de paiement en ligne au monde, M. Ozgur Erakan déclaré qu'il existait d'importantes opportunités commerciales au Soudan et qu'il va soutenir ces opportunités.

"La demande est disponible au Soudan et le pays est fertile en technologies", a déclaré Erakan dans un communiqué de presse en marge du Forum sur la stabilité financière, tenu récemment à l'hôtel Corinthia à Khartoum,

"Les sanctions ont rendu les entreprises réticentes mais elles viennent maintenant au Soudan".

M. Erakan a affirmé que le Soudan avait de grands potentiels et qu'ils en étaient venus à contribuer à l'augmentation du nombre de cartes de paiement électroniques, la sensibilisation et à la formation, ajoutant que les soudanais étaient bons, professionnels et disposés à travailler.

Ayman Al-Tayib, directeur général de Max Net, agent exclusif de VeriFone au Soudan, a indiqué que VeriFone était la première société américaine dans le domaine du paiement électronique à venir après la levée de l'interdiction, révélant ainsi qu'elle était un pionnier et qu'elle se répandait dans le monde et a accumulé une expérience dans ce domaine avec des spécifications et de qualité internationales.

Le directeur général de Max Net a fait allusion que l'attention se concentrait désormais sur le Soudan, ajoutant que si les obstacles qui face les investisseurs étaient facilités et supprimer, cela contribuerait à l'accroître de nombre des investisseurs.

Il est à noter que Max Net Company traitait avec plusieurs banques soudanaises, dont la Banque Centrale du Soudan (BCS, et que la société est une agence de VeriFone et la société allemande Dquyer, spécialisée dans la gestion et l'archivage de fichiers.