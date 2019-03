Madagascar: Rubis Mécénat - « Ndao hanavao », la réinsertion par l'art

Il est rare qu'un projet artistique trouve un mécène, qui lui permet de grandir, mais surtout de révéler et de faire épanouir des artistes. Rubis Mécénat lance son 3e projet socioculturel pérenne, avec « Ndao hanavao ».

Après « Of soul and joy » un projet photographique en Afrique du sud, « Inpulse art project », une plateforme autour des arts visuels en Jamaïque, voici « Ndao hanavao », un laboratoire d'innovation pour le design social à Madagascar. Tels sont les trois grands projets soutenus par le Rubis Mécénat depuis sa création en 2011. Le projet « Ndao Hanavao » est une initiative locale initiée par Rubis Mécénat en 2018, avec Vitogaz Madagascar, filiale du groupe Rubis. Il s'agit d'un laboratoire d'innovation et de création conçu par des designers invités, de jeunes malgaches en formation professionnelle, des artisans, des ingénieurs,... « Ndao hanavao » consiste à mener vers la conception d'objets de design à travers le recyclage, pour faire face à des problématiques sociétales dont on est actuellement confronté. Pour cette première édition, plusieurs invités français font partie de l'aventure: Christophe Machet et Emile de Visscher, The Polyfloss Factory, qui vont développer le concept de leur machine Polyfloss à Antananarivo pour mettre en place un atelier d'incubation, d'expérimentation, et de formation.

Rubis Mécénat

Rubis Mécénat est un fonds de dotation culturel créé en 2011 par le groupe Rubis. Il vise à développer des projets socioculturels au sein de la communauté et apporte aux jeunes adultes un programme d'éducation artistique et de développement de compétences de vie à travers les arts visuels. Parallèlement, il accompagne des artistes émergents et en milieu de carrière par la commande d'œuvres pour des lieux spécifiques et pour les sites industriels du Groupe. Il possède son atelier à Antananarivo. Véritable plateforme créative, ses programmes proposent des workshops dirigés par des artistes internationalement connus, des cours de remise à niveau qui permettent d'acquérir des compétences académiques et artistiques.