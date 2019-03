Madagascar: Rotary - Des consultations médicales gratuites pour les classes ASAMA

Le Rotary Club Antananarivo Mahamasina poursuit les actions sociales. En collaboration avec ses clubs filleuls, le Rotaract Club Iarivo et l'Interact Club Fraternity, il organise tous les samedis du mois de mars une série de consultations médicales gratuites en faveur des élèves des classes ASAMA et de leurs familles.

La première série de consultations a eu lieu samedi dernier à l'endroit des classes ASAMA d'Ivandry et de Soavimasoandro. ASAMA Anosipatrana, Ambolokandrina, Imerimandroso, Ambohitrimanjaka, auront leurs consultations gratuites 09, 16 et 23 mars prochains. Ces consultations portent à la fois sur la médecine générale et la dentisterie. Elles sont rendues possibles grâce à la collaboration avec l'association de médecins bénévoles The Opposite Way. Cette initiative est appuyée par la société MAKIPLAST, partenaire du Club, à travers la dotation des cahiers et de ballons pour les enfants.

Le projet Asa Sekoly Avotra Malagasy (Action Scolaire d'Appoint pour Malgaches Adolescents) a été lancé en 1995 par le PNUD et le ministère de l'Education Nationale. Il consiste à dispenser une formation accélérée aux enfants pour leur permettre de passer les examens du CEPE, puis de poursuivre leurs études. Il s'adresse essentiellement aux jeunes enfants déscolarisés des milieux les plus défavorisés. Depuis 2004, le Rotary Club Antananarivo Mahamasina a intégré ce projet dans le cadre de ses actions sociales. Le Club fait également don des fournitures scolaires, prend en charge le loyer et l'équipement des salles de classes, le salaire des enseignants ainsi que la cantine journalière de tous les enfants scolarisés.