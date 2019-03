Madagascar: Volley-ball - ASI amorce la saison de bon pied

Tout le monde s'est lancé dans la séance de footing pour marquer la solidarité.

La restructuration interne et la préparation de la relève figurent dans la priorité de l'école-club de volley-ball Akany Sambatra Itaosy (ASI) cette année. Cela fait douze ans que l'ASI était présent dans le paysage du volley-ball malgache.

La grande famille de l'ASI, joueurs, joueuses, coach et parents s'est donnée rendez-vous samedi au Stade Annexe pour l'entraînement d'ouverture officielle de la saison 2019. Une belle occasion pour tout le monde de s'entraîner ensemble après une séance de jogging sur la piste du Stade de Mahamasina. « En attendant, la fin des travaux sur le terrain à Itaosy, nous effectuons nos séances d'entraînements ici au Stade Annexe Mahamasina et à Betongolo. Nous espérons que le terrain sera opérationnel avant le début officiel de la saison » a expliqué, Sophie Razafindrazaka, présidente du club. Ces dernières années, le club fait face à des problèmes internes après le départ de plusieurs joueurs de la première division. « Nous n'allons pas effectuer de recrutement, on priorise nos jeunes joueurs pour éviter que le problème ne se reproduise car les nouvelles recrues sont souvent ingérables et imposent leur discipline. Pourtant, on n'est pas contre pour ceux ou celles qui veulent rejoindre notre club », a continué le numéro Un du club. Actuellement, on recense plus de 90 joueurs licenciés dans les neuf catégories allant des benjamines, minimes, cadettes, juniors et seniors. Même si le club se trouve à Itaosy, des joueurs et joueuses qui résident en dehors d'Itaosy évoluent au sein de l'ASI.

Le club mise surtout sur l'éducation et la promotion des jeunes talents.

Education. Véritable pépinière du volley-ball, le club priorise l'aspect éducation. « Au-delà de l'esprit de compétition, le volley éducation est primordiale pour nous. L'esprit de camaraderie, de vivre-ensemble et le respect de la discipline figurent parmi les valeurs qu'on inculque à nos joueurs et joueuses», a souligné la présidente du club. Comme il s'agit d'éducation, les parents sont tellement impliqués dans la vie des clubs. Au pays, l'ASI est l'un des rares clubs qui a toutes les catégories d'âges que ce soit chez les garçons que chez les filles. Neuf coachs s'occupent de l'encadrement technique au sein des clubs. « Depuis 2017, il y a la rechute des résultats suite à un problème interne, nous allons passer à la restructuration. Nous remercions également la motivation et l'implication des coachs qui ne ménagent pas leurs efforts. Nous allons participer à toutes les compétitions et essaierons de remporter le plus de titres tant au niveau régional que national », a conclu Sophie Razafindrazaka.