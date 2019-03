Madagascar: BAREA - Bolida absent, Anicet Abel revient

Sitôt après la signature de son contrat, Nicolas Dupuis, le sélectionneur national a publié la liste des 20 joueurs pour le voyage à Dakar comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Une liste qui ne présente pas trop de surprise sauf l'absence de Lalaina Nomenjanahary dit Bolida qui a écopé de deux cartons jaunes lors des précédentes rencontres, et le retour d'Abel Anicet. Ce dernier blessé n'a pas pu rejoindre ses pairs. Même si le match du 23 mars à Thiès n'aura plus d'impact sur l'issue de la qualification des Barea, les joueurs de l'équipe nationale se doivent de faire bonne impression. Seuls deux joueurs locaux ont été appelés au sein de l'équipe, à savoir le gardien Leda de la CNaPS Sport et Baggio, l'attaquant de Fosa Juniors.

Le sélectionneur Nicolas Dupuis est convaincu de la prestation du joueur du Kaizer Chiefs, Andriamirado Arohasina alias Dax, mais, son cas attend le règlement du litige avec Fosa Juniors et la décision du Comité de normalisation. Deux matchs de préparation seront au menu des Barea avant la CAN. Il s'agit de la rencontre contre le Luxembourg le 2 juin et contre le Kenya le 5 juin prochain. Avant ces matchs, les joueurs effectueront un regroupement fin mai en France et se poursuivra au Maroc. Selon le coach, Nicolas Dupuis, vingt-trois joueurs feront le déplacement en Egypte à la CAN et la liste est loin d'être exhaustive de nouveaux joueurs qui peuvent encore faire leur entrée au sein de la sélection.

La liste des 20 :

Gardiens : Leda, Dabo, Adrien

Défenseurs : Bapasy, Fontaine, Mombris, Morel, Métanire, Debakely

Milieux : Abel Anicet, Amada, Marco, Baggio, Zotsara, Caloin

Attaquants : Faneva, Carolus, Paulin, Njiva, Gros