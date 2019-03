Madagascar: Pas d'exclusive dans la lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption est en train de prendre de l'ampleur. Du moins si on se fie aux différentes mises en examen de personnalités ces derniers temps. On peut cependant tiquer en évoquant la manière avec laquelle leurs annonces sont faites. Il s'agit bien sûr de communication, mais il faut se dire que ce ne sont pas les seules brebis galeuses du système. Il est nécessaire de continuer à sortir toutes les affaires louches qui ont eu lieu ces dernières années, et qui concernent des personnes de tous bords.

Le nouveau régime a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Les premières personnes à être inculpées sont connues depuis longtemps pour les abus qu'elles ont faits sans être inquiétées. Leurs arrestations et leurs mises en cause ont été saluées par l'opinion qui en a su gré à un pouvoir respectant ses engagements. Néanmoins, des voix se sont élevées pour parler d'acharnement contre des personnalités du régime HVM. Cela a terni quelque peu la manière dont le régime entend poursuivre les brebis galeuses s'étant abritées à l'ombre du pouvoir. On sait qu'il a beaucoup de dossiers impliquant des personnalités connues, et qu'il est nécessaire de mener à son terme l'opération « mains propres » promise.

Le président de la République et le Premier ministre ont affirmé qu'ils n'auraient pas d'état d'âme et que tous ceux qui avaient fauté seraient poursuivis. L'opinion attend donc de voir la suite des événements. Ceux qui ont été incarcérés attendent leurs inculpations. Ils sont interrogés par les enquêteurs et on verra comment se dérouleront leurs procès. On verra la manière dont le Bianco va mener ses investigations. Les citoyens sont aussi en droit d'attendre que d'autres affaires douteuses soient étalées au grand jour et qu'elles bénéficient d'un même coup de projecteur. On sait que le pouvoir marche sur des œufs quand il les traite, mais il doit faire preuve du courage dont les Malgaches lui sauront gré.