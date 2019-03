Madagascar: M'FOOT Fokontany - Soixante-douze équipes pour un titre

Les jeunes joueurs vont pouvoir faire valoir leur talent.

Effervescence. L'organisateur a eu plus d'inscrits par rapport aux nombres d'équipes attendues. Le tirage au sort de la première édition du M'FOOT Fokontany s'est tenu samedi au Dôme à Ankorondrano. Comme les jeunes manquent de compétition, l'objectif de l'organisation du tournoi est d'offrir l'opportunité aux jeunes de développer leurs talents dans un concept propice à leur réussite, rallier tous les acteurs du secteur public et privé à une cause commune : le développement culturel et sportif des jeunes Malgaches.

Cent trente équipes se sont inscrites à cette édition 2019, et soixante-douze d'entre-elles ont été tirées au sort pour participer au tournoi. Elles seront douze équipes par arrondissement, leurs joutes pendant un mois et demi, c'est-à-dire de fin mars à mi-mai. Le tournoi se déroulera en deux phases, les matchs éliminatoires se joueront sur les terrains des quartiers, et la phase finale dans les grands stades d'Antananarivo. Des recruteurs de clubs étrangers seront présents en phase finale de la compétition. Les meilleurs joueurs du tournoi auront l'opportunité d'intégrer un centre de Formation local parrainé par un club professionnel européen. Les sociétés SANIFER, AIRTEL, SUPERMAKI (Jumbo score) ont prêté main forte à Alefa Barea, organisateur du tournoi.