Madagascar: Partenariat - Soutien d'Airtel Madagascar aux Judokas malgaches

A travers son soutien au sport malgache, Airtel Madagascar démontre qu'elle est une entreprise partenaires des gagnants

Une fois de plus, Airtel Madagascar a manifesté son soutien en faveur des pratiquants de ce célèbre art martial japonais qu'est le judo.

Un succès. C'est ce qu'on on peut dire de la 4e édition du tournoi de judo qui s'est déroulée le 23 février 2019 au Gymnase couvert d'Ankorondrano. Une compétition dédiée aux séniors et qui a vu la participation de 17 clubs constituant en tout 76 judokas dont 25 dames et 41 hommes.

Connectivité. Plusieurs passionnés de Judo s'y sont affrontés dans l'objectif d'avoir une chance de faire partie des futurs membres de l'équipe nationale, et cela, en vue des Jeux des Iles, des championnats d'Afrique et surtout, pour la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Ce succès, on le doit aussi, en partie à la collaboration d'Airtel Madagascar qui s'est traduite par la mise à disposition d'infrastructures de connectivité aux organisateurs de cette manifestation sportive. « C'est un privilège pour Airtel Madagascar d'apporter sa contribution à une discipline sportive qui reflète le dynamisme, l'honneur, la discipline et la rigueur d'esprit qui sont tous des valeurs que nous souhaitons véhiculer à travers nos actions ». a notamment déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar. « Les enjeux de ce championnat nous incite d'autant plus à accorder un intérêt particulier à cet art martial qui a maintes fois fait parler de Madagascar au-delà des frontières malgaches », a-t-il ajouté. Un partenariat gagnant-gagnant, en somme.

Convention. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la convention signée avec la Fédération malgache en 2018. En effet, durant l'année dernière, Airtel Madagascar s'est engagé à accompagner plusieurs tournois de Judo tels que le Championnat de Madagascar et le tournoi du Capricorne. Aujourd'hui, Airtel Madagascar confirme la pérennité de son soutien envers les athlètes malagasy et du sport en général. La solution technologique offerte par l'opérateur a été d'ailleurs une opportunité pour les organisateurs d'apporter de l'innovation à la coordination générale de l'événement, la transmission des informations, et de faire apprécier les performances de la 4G d'Airtel. Le sport étant un domaine qui défend les couleurs ainsi que les valeurs d'un pays à l'international, le 3e opérateur mobile mondial ne cesse d'impulser les démarches des décideurs ainsi que les initiateurs d'évènements sportifs afin de mettre les athlètes malgaches sur un piédestal.