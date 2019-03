Algérie: Présidentielle - Le président du Mouvement El Infitah dépose son dossier de candidature

Alger — Le président du Mouvement El Infitah, Omar Bouacha, a déposé, dimanche au Conseil constitutionnel, son dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril prochain.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du dépôt de son dossier, M. Bouacha a indiqué que son parti "a pu collecter plus de 60.000 formulaires signés par des citoyens et des militants du parti", s'engageant à "respecter le processus démocratique et l'alternance du pouvoir".

A ce propos, il a appelé à "remettre le flambeau aux enfants de la génération de l'indépendance et à leur donner l'occasion de gérer le pays", ajoutant que "les Algériens ont déjà payé un lourd tribut hier et ne veulent plus revivre cette douloureuse expérience".

Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine, ne jamais avoir possédé une autre nationalité, attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère et doit être de confession musulmane.

Il doit également avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint.

Le candidat doit justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature, justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution.

Il doit également produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie, outre un dossier administratif contenant les renseignements du postulant, ce dernier doit notamment présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d'assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers 25 wilayas, ou bien une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale.

A noter que le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision, dans un délai de 10 jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. L'acceptation ou le refus du dossier seront notifiés au concerné par une décision qui sera publiée au Journal officiel.