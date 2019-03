Sénégal: Kaolack / Réactions postélectorales - Les états-majors locaux sortent du bois

Suite à la réélection du président Macky Sall dès le 1er tour du scrutin présidentiel du 24 février dernier, les réactions fusent de partout. Dans les états-majors des partis comme au sein des différentes sensibilités politiques, les rencontres avec la presse se multiplient de plus en plus. Si ce n'est pas pour inviter les Sénégalais au calme et au travail, ces rencontres sont souvent privilégiées pour exprimer les attentes des populations par rapport au second mandat du président Macky Sall.

EXPLOITATION DU PORT DE KAOLACK : «TAXAWU ASKAN WI» CLAME SA PRIORITE

Soutenu par son président El Hadji Bou Goumbala, le mouvement « Taxawu Askan Wi » (Mta) a justifié sa contribution à la réélection du président Macky Sall comme une alternative pour soutenir le Plan Sénégal Emergent (Pse). Mieux, une stratégie pour accélérer les travaux de dragage du Fleuve le Saloum dont l'aboutissement final est la réouverture de la station portuaire de Kaolack.

Au-delà du secteur de l'agriculture où ils souhaiteraient un renforcement sur l'ensemble des filières malgré les énormes efforts consentis, les membres du Mta constatent qu'avec la mise en service du port de Kaolack, le président Macky Sall aura la latitude de relancer, surtout diversifier le secteur économique local et résoudre largement la problématique du sous-emploi des jeunes et des femmes de Kaolack.

La rencontre qu'ils partageaient samedi dernier, avec la presse, a été ainsi une occasion de saluer le travail exemplaire du comité électoral Kasnack/Kassaville dirigé par Idrissa Tall et d'exhorter les membres à se pencher d'ores et déjà sur les préparatifs des élections locales prévues en décembre prochain.

APRES-SCRUTIN : SAMUEL SARR ET SES PARTISANS SIFFLENT LA FIN DE LA RECREATION

A Kaffrine, les partisans de l'ex-ministre de l'Energie Samuel Sarr, de surcroît secrétaire général du Mouvement « Libéralisme social sénégalais » (Lss), après s'être félicités du bon déroulement du scrutin présidentiel et la reconduction du candidat Macky Sall à ses fonctions de président de la République, invitent pour autant le peuple sénégalais à ne plus se laisser divertir par le débat autour de la sincérité du scrutin.

Par la voix de leur coordonnateur régional, Bassirou Wade, et sur instruction de leur mentor, ces militants qui disent avoir beaucoup contribué aux performances acquises par la mouvance présidentielle dans la région de Kaffrine, appellent aussi les citoyens sénégalais au travail et projettent d'implanter profondément les racines de leur mouvement dans cette région.

CONTESTATION DE LA SINCERITE DU SCRUTIN : LE DEPUTE MONTEIL RECADRE L'OPPOSITION

Le député Théodore Chérif Monteil qui tirait des enseignements sur le défi lancé par l'opposition sénégalaise en direction du camp victorieux de la présidentielle et les milliers d'observateurs venus du monde entier pour superviser le scrutin présidentiel a affirmé que « quand on est en face de quelqu'un qui travaille et qu'on formule souvent des attaques en direction de ce dernier, on arrive parfois à oublier de travailler ».

Pour lui, « l'opposition sénégalaise est sincèrement paresseuse et qu'elle n'a pas travaillé contrairement au président Macky Sall. Car lorsque ce dernier s'est retroussé les manches pour sillonner le Sénégal dans ses profondeurs, diagnostiquer l'état du Sénégal, et essayer de comprendre comment il pourrait techniquement arriver à ses fins, cette opposition-là avait opté de résoudre son problème par des critiques crypto personnelles à n'en plus finir qu'elle ne manquait pas de projeter en direction de cet adversaire ».

Aujourd'hui, se convint le directeur opérationnel de l'Union citoyenne « Bunt Bi », « le résultat est là. Quand ils se sont mis à intimider la presse et faire un terrorisme intellectuel pour empêcher les gens de se prononcer sur les résultats, ils ont lamentablement échoué. Car on se souvient encore du rôle que la presse a toujours joué dans le processus électoral. Quand en mars 2012, Abdoulaye Wade félicitait son adversaire Macky Sall, c'était sur la base des résultats collectés par la presse. Aujourd'hui dire que je ne suis pas d'accord des résultats sortis des urnes et je ne fais pas de recours renvoie sans détours à la politique de l'autruche », a estimé Théodore Chérif Monteil.