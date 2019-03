Sénégal: Vague d'arrestations dans les rangs d'Idy 2019 - Le Colonel Abdourahim Kébé, alpagué à Saint-Louis

Après les sieurs Bassirou Dieng et Moussa Thiombane placés sous mandat de dépôt jeudi dernier, et autre Ousseynou Guèye, conseiller municipal, interpellé à Thiès vendredi avant d'être libéré sous caution, selon certaines informations, c'est au tour du colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi d'être alpagué par les forces de l'ordre et précisément par une équipe de la gendarmerie nationale provenant de Dakar.

Selon un communiqué, le colonel Abdourahim Kébé a été arrêté à Saint Louis. L'interpellation de cet ancien attaché de défense près de l'ambassade du Sénégal à Washington et ancien attaché militaire, naval et de l'air, vient accentuer la vague d'arrestations qui continue au sein des partisans de la coalition «Idy2019», après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Pour rappel, en fin de semaine dernière, des interpellations avaient eu lieu dans les rangs de la coalition Idy 2019. L'on susurre que ces arrestations ne sont pas étrangères aux manifestations des partisans d'Idrissa Seck qui revendiquaient un second tour ou contestaient la validité des résultats de la Commission nationale de recensement des votes.

En tout cas, suite à l'arrestation du colonel Kébé, le Rewmi de à Saint-Louis est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme « un scandale politique » qui est en train d'être perpétré par le régime de Macky Sall depuis un moment sur les militants du parti d'Idrissa Seck. Pour le docteur Abdoulaye Ndoye, coordinateur départemental de Rewmi à Saint-Louis, « le président actuel devrait penser à consolider la démocratie » plutôt qu'à s'engager dans une stratégie politicienne de « restriction des libertés ». Non sans manquer de préciser que le Rewmi ignore également les véritables motifs de l'arrestation du colonel Abdourahim Kébé.