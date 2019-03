Sénégal: Dialy Ndiaye et Krépin Diatta entre les A et les Olympiques - Mayacine Mar «recadre» le débat

Le directeur technique national de football, Mayacine Mar est monté au créneau pour recadrer le débat sur les convocations des internationaux Dialy Ndiaye (Cayor Foot) et Krépin Diatta (Bruges, Belgique), en équipe nationale A, par Aliou Cissé ; alors que Joseph Koto souhaitait les avoir avec les U23 qui affrontent la Guinée pour le compte des éliminatoires de la CAN U23, qualificative aussi des JO de Tokyo 2020.

«Krépin Diatta et Dialy Ndiaye ont été convoqués par Aliou Cissé. Ils seront à la disposition de l'équipe nationale A», qui affronte Madagascar le 23 mars prochain pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019. C'est ce qu'a déclaré Mayacine Mar sur les ondes de Sud FM hier, dimanche 3 mars.

Selon lui, «il n'y a aucun problème à ce niveau». Mieux confie : «il n'y a qu'une seule convocation, c'est celle de Aliou Cissé. D'ailleurs, une pré-convocation avait été envoyée aux clubs des joueurs, depuis plus d'un mois. Quant à Joseph Koto, il a juste émis le souhait de disposer de ces joueurs. Ce qui ne nécessite de débat parce que c'est une cuisine interne. Laissez les deux coaches s'en charger». D'ailleurs conclut-il : «Aliou Cissé et Joseph Koto ont même eu un tête à tête autour d'un déjeuner et vont décider de ce qu'il y a lieu de faire sur la question».

Pour rappel, tout est parti d'une volonté clairement exprimée par Joseph Koto de disposer de ces deux joueurs. "En ce moment, la priorité doit être donnée à la sélection olympique", avait-il plaidé dans un entretien publié dans l'édition de ce jeudi dernier, dans le quotidien sportif Stades.

Une plaidoirie qui s'explique par le fait, selon lui, que la sélection A, a déjà atteint son objectif de qualification à la CAN, alors que l'équipe olympique devra affronter l'équipe de Guinée dans la course à la qualification à la CAN des U23 qui est qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

"C'est une compétition majeure à laquelle le Sénégal veut se qualifier, on doit donc tout faire pour disposer des meilleurs joueurs des moins de 23 ans", a souligné l'ancien coach des Lions, tout en précisant que le gardien de Cayor Foot était déjà présent au stage des Olympiques avant de recevoir une convocation de Cissé.

Quant à Aliou Cissé, il avait reconnu l'importance des Jeux olympiques. "J'ai eu la chance d'y participer à Londres (2012, Ndlr) et l'ossature de l'actuelle équipe nationale est composée des joueurs ayant joué à ces jeux", a déclaré le technicien. Dans la foulée, il a invité la famille du football à travailler dans le sens de qualifier la sélection U23 à Tokyo 2020.