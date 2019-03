Algérie: Six wilayas participent au salon national de l'huile d'olive à Bouira

Bouira — Une cinquantaine d'oléiculteurs issus de six wilayas dans le centre et dans l'est du pays prennent part dimanche au 1er salon national de l'huile d'olive qu'organise la chambre de commerce de la wilaya de Bouira en collaboration avec la maison de la culture Ali Zaâmoum,ont indiqué les organisateurs.

"Les wilayas participantes sont Tizi Ouzou, Boumerdes, Bordj Bou Arréridj,Sétif, Blida et Guelma. Les oléiculteurs auront à exposer lors de ce salon aux visiteurs leurs produits dont la qualité de l'huile diffère d'une région à une autre, a expliqué à l'APS le directeur de la chambre de commerce, Abdelmalek Samir.

Inaugurée par le wali de Bouira, Limani Mustapha, cette foire a pour objectif de faire valoir l'huile d'olive algérienne et penser ensemble à créer un système de transformation local afin d'encourager la production de l'huile d'olive. "Cette première édition qui s'étalera sur trois jours est placé sous le slogan "l'huile d'olive, une culture, agriculture et économie", a souligné le même responsable.

M.Abdelmalek a saisi cette occasion pour appeler les différents intervenants et opérateurs, dans le domaine oléicole à œuvrer de façon à travailler en respectant les normes mondiales, afin d'aller vers l'exportation d'une huile d'olive de vierge à extra vierge locales et ce, après la maîtrise de la qualité du produit, ainsi que son conditionnement afin de répondre aux attentes des clients étrangers, a-t-il dit.

"Une journée d'étude et des conférences sur ce thème seront animées lundi par des spécialistes économistes afin d'encourager les agriculteurs à booster cette filière en quête de développement", a ajouté M. Abdelmalek.

"Le défi majeur est d'arriver à exporter notre produit vers l'étranger", a insisté le même responsable.

A propos de cette foire, M. Limani a encouragé les différents exposants à travailler davantage pour développer cette filière et ce, en terme de qualité et de conditionnement, pour atteindre un meilleur niveau possible et aller à l'exportation du produit, tout en réitérant la volonté des autorités locales à accompagner toute action allant dans ce sens.