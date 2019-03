Algérie: Coupe de la CAF (4e j) - Victoire du NAHD devant Gor Mahia (1-0)

Le club algérien, le NA Husseïn-Dey s'est imposé devant son homologue kenyan de Gor Mahia sur le score de (1-0), mi-temps (1-0), en match comptant pour la 4e journée (Gr. C) de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche au stade du 5-Juillet d'Alger.

L'unique but de la partie a été inscit par le joueur Yousfi Abderrahmane à la 10e minute de jeu.

Après cette rencontre, Ennasria reprend la tête du classement avec un total de 7 points, devant respectivement Gor Mahia (6 pts), Zamalek d'Egypte (5 pts) et Petro Atlético d'Angola (4 pts).

Pour le compte de la même poule, Zamalek est allé battre Petro Atletico à Luanda sur le score de (1-0).

La 5e journée prévue dimanche porchain (10 mars) verra le NAHD se déplacer en Angola pour y affronter Pétro Atlético, alors que Zamalek recevra Gor Mahia.

Les deux premiers se qualifieront aux quarts de finale.

Meziane Ighil (Entraîneur du NAHD): "Le match fut d'un niveau acceptable et le score aurait pu être plus large en notre faveur, sauf que le manque de réussite et l'excès de précipitation ont fait que finalement, nous ne puissions marquer qu'un seul but. Quoique, ce n'est pas bien grave, car dans ce genre de matchs, seuls les trois points comptent. Mes joueurs ont fait un bon match dans l'ensemble et je les félicite pour les efforts qu'ils ont fourni. Cela dit, et bien que nous ayons repris la première place du groupe à l'issue de cette victoire, rien n'est encore joué pour la qualification. Je pense d'ailleurs que les quatre clubs qui composent ce groupe peuvent encore se qualifier. En ce qui nous concerne, nous ferons le maximum pour gagner notre match à domicile, en essayant de bien négocier l'autre match, pendant lequel nous serons appelés à jouer en déplacement. La sixième et dernière journée sera probablement décisive pour déterminer qui ira au prochain tour".

Hassan Oktay (Entraîneur du FC Gor Mahia): "Ce fut un match plaisant, avec de belles phases de jeu, de parts et d'autres. Le NAHD s'est procuré deux belles occasions et nous aussi. La seule différence réside dans le fait que leur but a été validé alors que le notre a été refusé. Certes, il y'a eu une petite charge sur le gardien, mais ce n'est pas l'auteur du but qui l'avait bousculé. Donc, à mon humble avis, ce but aurait dû être validé. Ce qui me déçoit le plus, c'est le fait que ce n'était pas la seule erreur commise par l'arbitre dans ce match. On peut se tromper une, deux ou trois fois, mais pas autant. Sincèrement, l'arbitre a faussé notre match, car aujourd'hui, on méritait de repartir avec au moins un nul. Cela dit, malgré cette défaite, nos chances de qualification restent intactes. Alors, à nous de les saisir et de rattraper le coup lors des deux matchs restants".

Résultats complets des rencontres de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputées dimanche:

Groupe A:

AS Otôho (Congo) - Hassania Agadir (Maroc) 1-0

RS Berkane (Maroc) - Raja de Casablanca (Maroc) 0-0

Groupe B:

Enugu Rangers (Nigeria) - ES Sahel (Tunisie) 0-2

Salitas FC (Burkina Faso) - CS Sfaxien (Tunisie) 0-0

Groupe C:

Asante Kotoko (Ghana) - Nkana FC (Zambie) 3-0

Al-Hilal (Soudan) - Zesco United (Zambie) 3-1

Groupe D:

Petro Atlético (Angola) - Zamalek (Egypte) 0-1

NA Husseïn-Dey (Algérie) - Gor Mahia (Kenya) 1-0.